Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить

Гороскоп на 25 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Если в это время мы все делали правильно, то и результат порадует, и наоборот: ошибки будут иметь свое логическое продолжение.

Впрочем, ни то, ни другое — не окончательно, поэтому нужно продолжать действовать: в первом случае — наращивать свои усилия, во втором — делать выводы из ошибок и исправлять их. Главное — не спешить, торопливость приведет к противоположным итогам.

Овен

Осторожность не помешает никогда, но в этот день — особенно важно отказаться от неосмотрительных поступков и не легкомысленных — и обидных — слов, о которых впоследствии придется пожалеть.

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Телец

Упадок сил, который вы можете ощутить в это время, следствие эмоционального переутомления, поэтому и «лечить» его нужно логичным для выходного дня занятием — активным или пассивным отдыхом.

Близнецы

Энергии дня могут сделать вас агрессивными, что станет причиной ссор и конфликтов с окружающими — особенно родными и близкими — людьми, поэтому общение с ними необходимо максимально сократить.

Рак

Не стоит браться за реализацию серьезных проектов, даже если речь будет идти всего лишь о решении хозяйственных проблем — лучше сосредоточиться на небольших, не требующих особой дотошности делах.

Лев

Не вмешивайтесь в чужой конфликт, даже если вам покажется, что одну из его сторон незаслуженно обижают: рискуете запутаться в чужих интригах, которые не имеют к вам отношения. а заодно и нажить себе врагов.

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Дева

Не стоит соглашаться на предложение, которое на первый взгляд может показаться очень выгодным, но, скорее всего, оно — не более чем ловушка, в которую вас хочет заманить, мягко говоря, непорядочный человек.

Весы

На первый план в этот день выйдет личная жизнь, поэтому если вы давно собирались о чем-то поговорить с близким человеком — возможно, даже признаться ему в своих чувствах — лучшего времени не найти. .

Скорпион

Негативную энергию, которой много накопилось за последнее время, рекомендуется направить в мирное русло — например, навести порядок в шкафах — выходной для этого подходит наилучшим образом.

Стрелец

Общаясь с посторонними людьми, необходимо соблюдать осторожность: есть риск увлечься и рассказать гораздо больше, чем нужно, о чем впоследствии пожалеете — мало ли как он распорядится вашими секретами.

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Козерог

Раздражительность, овладевшая вами в это время будет настолько сильна, что придется прибегнуть к успокоительным средствам в виде любимой работы — в противном случае рискуете получить нервный срыв.

Водолей

Принять важное решение поможет внутренний голос — главное, вовремя задать ему вопрос, а впоследствии внимательно прислушаться к ответу, который окажется далеко не таким простым, как может показаться.

Рыбы

От переговоров любого характера — сегодня они будут преимущественно личными — лучше отказаться: близкие люди не будут настроены на достижение взаимопонимания, так что вы только даром потратите время.

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