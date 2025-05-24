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Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя спешить
День, когда «прорастает» все, что мы «посадили» в предыдущий временной период – чаще всего речь идет о заканчивающемся лунном месяце.
Если в это время мы все делали правильно, то и результат порадует, и наоборот: ошибки будут иметь свое логическое продолжение.
Впрочем, ни то, ни другое — не окончательно, поэтому нужно продолжать действовать: в первом случае — наращивать свои усилия, во втором — делать выводы из ошибок и исправлять их. Главное — не спешить, торопливость приведет к противоположным итогам.
Овен
Осторожность не помешает никогда, но в этот день — особенно важно отказаться от неосмотрительных поступков и не легкомысленных — и обидных — слов, о которых впоследствии придется пожалеть.
Телец
Упадок сил, который вы можете ощутить в это время, следствие эмоционального переутомления, поэтому и «лечить» его нужно логичным для выходного дня занятием — активным или пассивным отдыхом.
Близнецы
Энергии дня могут сделать вас агрессивными, что станет причиной ссор и конфликтов с окружающими — особенно родными и близкими — людьми, поэтому общение с ними необходимо максимально сократить.
Рак
Не стоит браться за реализацию серьезных проектов, даже если речь будет идти всего лишь о решении хозяйственных проблем — лучше сосредоточиться на небольших, не требующих особой дотошности делах.
Лев
Не вмешивайтесь в чужой конфликт, даже если вам покажется, что одну из его сторон незаслуженно обижают: рискуете запутаться в чужих интригах, которые не имеют к вам отношения. а заодно и нажить себе врагов.
Дева
Не стоит соглашаться на предложение, которое на первый взгляд может показаться очень выгодным, но, скорее всего, оно — не более чем ловушка, в которую вас хочет заманить, мягко говоря, непорядочный человек.
Весы
На первый план в этот день выйдет личная жизнь, поэтому если вы давно собирались о чем-то поговорить с близким человеком — возможно, даже признаться ему в своих чувствах — лучшего времени не найти. .
Скорпион
Негативную энергию, которой много накопилось за последнее время, рекомендуется направить в мирное русло — например, навести порядок в шкафах — выходной для этого подходит наилучшим образом.
Стрелец
Общаясь с посторонними людьми, необходимо соблюдать осторожность: есть риск увлечься и рассказать гораздо больше, чем нужно, о чем впоследствии пожалеете — мало ли как он распорядится вашими секретами.
Козерог
Раздражительность, овладевшая вами в это время будет настолько сильна, что придется прибегнуть к успокоительным средствам в виде любимой работы — в противном случае рискуете получить нервный срыв.
Водолей
Принять важное решение поможет внутренний голос — главное, вовремя задать ему вопрос, а впоследствии внимательно прислушаться к ответу, который окажется далеко не таким простым, как может показаться.
Рыбы
От переговоров любого характера — сегодня они будут преимущественно личными — лучше отказаться: близкие люди не будут настроены на достижение взаимопонимания, так что вы только даром потратите время.
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