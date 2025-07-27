Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака: день, когда любой поступок нужно тщательно обдумывать

Гороскоп на 28 июля / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

От него зависит многое в нашей жизни — не стоит его недооценивать. Если принятое решение будет правильным, уже в ближайшее время жизнь начнет качественно меняться к лучшему, поэтому так важно не действовать наобум — по наитию.

Мысль должна опережать действие, а не наоборот, тогда все сложится наилучшим образом.

Овен

Решение, коль скоро оно уже принято, не стоит подвергать сомнениям, даже если на них вас будут подбивать люди, которым вы доверяете на все сто процентов: несмотря ни на что, необходимо стоять на своем.

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Телец

День благоприятен для того, чтобы наладить отношения со всеми, с кем вы за последнее время успели поссориться, — они с готовностью пойдут вам навстречу, поэтому можно решительно делать первый шаг им навстречу.

Близнецы

Принимая важные жизненные решения, необходимо не только прислушаться к собственной интуиции, но и посоветоваться с близкими людьми — они, в силу доброжелательно к вам отношения, плохого не порекомендуют.

Рак

Мысль о том, что некоторое время назад вы поступили неправильно, может мучить вас до сих пор — пора отпустить прошлое, тем более, что жизнь обязательно даст вам прекрасную возможность исправить ситуацию.

Лев

Недовольство собой во всем — от поступков до внешнего вида, который особенно важен для представителей знака — может всерьез испортить настроение: важно вспомнить, что в ваших силах все исправить.

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Дева

Творческие занятия — как профессионального, так и любительского свойства — удачными сегодня, увы, не будут, поэтому лучше заменить их делами практическими, не требующим креативного подхода к их решению.

Весы

Те, кто давно подумывает о смене рода деятельности, сегодня могут наконец-то совершить важно открытие — осознать, чем именно они хотят заниматься: в результате останется только наметить план достижения важной цели.

Скорпион

Встреча с первой любовью, которую вы с большой долей вероятности можете встретить в этот день, может дать шанс на возобновление прежних отношений.

Стрелец

Хватаясь за решение всех вопросов сразу, вы гарантированно не успеете сделать практически ничего, поэтому необходимо составить подробный плен и тщательно — поэтапно, как будто бы по ступенькам — ему следовать.

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Козерог

Желание расслабиться и устроить себе выходной будет велико, как никогда, но звезды не советуют вам делать это в понедельник — сначала необходимо довести до логического конца все начатые ранее дела, а уж потом отдыхать.

Водолей

Мелкие профессиональные неудачи, возможные в это время, не стоит воспринимать как катастрофу — каждый имеет из нас право, как на совершенные ошибки, так и на их анализ, а затем и исправление.

Рыбы

С намеченного профессионального курса могут сбить мелкие бытовые неурядицы, которые, как всегда, возникнут неожиданно и некстати: чтобы не дать им такой возможности, необходимо отложить их решение на вечер.