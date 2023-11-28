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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя грустить

Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака

День, когда категорически не рекомендуется грустить – такой взгляд на мир не лучшим образом отражается на сложившейся ситуации. 

Высшие силы, которые сопровождают человека в течение всей его жизни, могут обидеться и показать, как бывает, когда они перестают о нем заботиться. Понятно, что в наше время внешних поводов для праздника мало, в таком случае надо поискать его внутри – в душе он наверняка найдется. Сегодня также можно признаваться в любви и делать предложение – как первое, так и второе будет воспринято с радостью и готовностью. 

Овен 

Приступать к работе над важным проектом нужно, составив подробный план действий – в противном случае можно будет запутаться в сделанных ходах и не добиться поставленной профессиональной цели. 

Телец 

Настроение, которое с самого утра будет оставлять желать лучшего, необходимо поднимать искусственно – улыбка, "приклеенная" на лицо, изменит к лучшему внутреннее состояние, главное – попробовать. 

Близнецы 

Не стоит прислушиваться к советам, которые вы сегодня сможете услышать от окружающих: они вряд ли смогут оценить ситуацию максимально объективно, а значит, подтолкнут вас не в ту сторону. 

Рак 

Любые методы, направленные на коррекцию фигуры, начиная с разгрузочного дня и заканчивая лечебным голоданием, будучи начатыми сегодня, окажутся максимально эффективными – не стоит с ними медлить. 

Лев 

Удачными обещают быть любые дела профессионального свойства, но особенно успешно пройдут переговоры с партнерами: удастся достичь даже тех договоренностей, которые еще вчера казались невозможными. 

Дева 

К решению любых вопросов – даже сугубо технического характера – сегодня необходимо подходить с креативной точки зрения: только так можно будет достичь успеха во всех делах, за которые вы сегодня возьметесь. 

Весы 

Прежде чем приступить к реализации нового проекта, необходимо хорошо взвесить свои силы: хватит ли их на продолжительную дистанцию, в противном случае желательно выбрать цель поскромнее. 

Скорпион 

Велика вероятность эмоциональных качелей от резкого знака минус до не менее резкого знака плюс: чтобы это не истощило вашу нервную систему, постарайтесь удержать себя в состоянии морального равновесия. 

Стрелец 

Используйте любую возможность улучшить плохое настроение: почему бы вам, например, не отправиться на шопинг: новогодние игрушки и аксессуары создадут положительный эмоциональный фон. 

Козерог 

Пришла пора воплощать в жизнь мечту, которую вы лелеете уже довольно долгое время, правда, для этого придется усиленно поработать – даром ничего получить не удастся. 

Водолей 

В отношениях с любимым человеком может наступить перезагрузка и, как следствие, второй медовый месяц: важно воспользоваться им, чтобы направить совместную жизнь в счастливое русло. 

Рыбы 

День благоприятен для финансовых операций любой сложности – от пополнения мобильного телефона до открытия банковских счетов и депозитов: все они будут успешными и быстро принесут прибыль. 

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Дата публикации
Просмотры
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