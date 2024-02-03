Гороскоп на 4 февраля для всех знаков Зодиака: день хорошего настроения

Нынешний день отличает хорошее настроение, которое нужно поддерживаться любыми возможными способами.
Этим нужно воспользоваться для того, чтобы заняться, возможно, не самыми важными, но приятными делами. Хороших результатов можно ждать от хобби и бытовых хлопот, тут можно смело браться за самые масштабные работы.
Овен
Важно соблюдать умеренность во всем – от питания до отношений с окружающими людьми: в первом случае категорически нельзя переедать. во втором – давать волю негативным эмоциям.
Телец
Идеальное время для того, чтобы избавиться от всего, что отжило свой век – как старых вещей, которые вы не надевали как минимум год, так и отношений, которые вам уже давно не в радость.
Близнецы
Звезды наградят вас красноречием и убедительностью, которые позволят вам выйти победителем из любого словесного баттла – в воскресенье это прежде всего коснется выяснения отношений с домочадцами.
Рак
День благоприятен для примирения с человеком, с которым вы долгое время находитесь в ссоре – сегодня вам удастся не только найти с ним общий язык, но и ликвидировать все возникшие между вами недоразумения.
Лев
Обмануть сегодня могут даже самые близкие люди: разумеется, сделают они это из лучших – благих – побуждений, но суть поступка от этого не изменится: ложь – даже во спасение – все равно останется ложью.
Дева
День благоприятен для хозяйственных хлопот любой сложности: можно делать уборку – как еженедельную, так и генеральную, а также планировать ремонт и приступать к его осуществлению.
Весы
Несмотря на выходной, можно приступать к реализации профессиональных проектов, которые вы долгое время откладывали на потом: сложатся максимально благоприятные обстоятельства для их воплощения в жизнь.
Скорпион
Оставьте за окружающими правило на собственное мнение, даже если оно противоречит вашему, в противном случае поссоритесь вы легко, а мириться будете долго – не стоит до этого доводить.
Стрелец
Мечтая о своем ближайшем будущем, запрашивайте у Вселенной по максимуму: чем значительнее окажутся ваши притязания, тем больше вы в результате получите, так что скромность нужно отодвинуть на второй план.
Козерог
Если с утра вас будет преследовать плохое настроение, постарайтесь сделать так, чтобы оно не отразилось на окружающих вас людях – особенно родных, которые в силу ближайшего приближения первыми и попадают под удар.
Водолей
День – благо, по статусу он выходной – необходимо посвятить своим близким: так вы не только выполнить свой долг, но и получите массу удовольствия от общения с теми, кто искренне вас любит.
Рыбы
Не все слова, высказанные в ваш адрес, стоит принимать в расчет: внимание нужно обращать только на мнение людей, которые действительно являются для вас авторитетом, остальное можно пропустить мимо ушей.
Читайте также:
- На кого прольется денежный дождь в феврале 2024-го
- Плутон в Водолее: известный астролог рассказал, как изменится мир в ближайшее время
- Зодиакальный гороскоп на февраль 2024 года для всех 12 знаков
- Этим трем знакам Зодиака повезет в любви в феврале 2024 года