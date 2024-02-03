Гороскоп на 4 февраля для всех знаков Зодиака: день хорошего настроения

Этим нужно воспользоваться для того, чтобы заняться, возможно, не самыми важными, но приятными делами. Хороших результатов можно ждать от хобби и бытовых хлопот, тут можно смело браться за самые масштабные работы.

Овен

Важно соблюдать умеренность во всем – от питания до отношений с окружающими людьми: в первом случае категорически нельзя переедать. во втором – давать волю негативным эмоциям.

Телец

Идеальное время для того, чтобы избавиться от всего, что отжило свой век – как старых вещей, которые вы не надевали как минимум год, так и отношений, которые вам уже давно не в радость.

Близнецы

Звезды наградят вас красноречием и убедительностью, которые позволят вам выйти победителем из любого словесного баттла – в воскресенье это прежде всего коснется выяснения отношений с домочадцами.

Рак

День благоприятен для примирения с человеком, с которым вы долгое время находитесь в ссоре – сегодня вам удастся не только найти с ним общий язык, но и ликвидировать все возникшие между вами недоразумения.

Лев

Обмануть сегодня могут даже самые близкие люди: разумеется, сделают они это из лучших – благих – побуждений, но суть поступка от этого не изменится: ложь – даже во спасение – все равно останется ложью.

Дева

День благоприятен для хозяйственных хлопот любой сложности: можно делать уборку – как еженедельную, так и генеральную, а также планировать ремонт и приступать к его осуществлению.

Весы

Несмотря на выходной, можно приступать к реализации профессиональных проектов, которые вы долгое время откладывали на потом: сложатся максимально благоприятные обстоятельства для их воплощения в жизнь.

Скорпион

Оставьте за окружающими правило на собственное мнение, даже если оно противоречит вашему, в противном случае поссоритесь вы легко, а мириться будете долго – не стоит до этого доводить.

Стрелец

Мечтая о своем ближайшем будущем, запрашивайте у Вселенной по максимуму: чем значительнее окажутся ваши притязания, тем больше вы в результате получите, так что скромность нужно отодвинуть на второй план.

Козерог

Если с утра вас будет преследовать плохое настроение, постарайтесь сделать так, чтобы оно не отразилось на окружающих вас людях – особенно родных, которые в силу ближайшего приближения первыми и попадают под удар.

Водолей

День – благо, по статусу он выходной – необходимо посвятить своим близким: так вы не только выполнить свой долг, но и получите массу удовольствия от общения с теми, кто искренне вас любит.

Рыбы

Не все слова, высказанные в ваш адрес, стоит принимать в расчет: внимание нужно обращать только на мнение людей, которые действительно являются для вас авторитетом, остальное можно пропустить мимо ушей.

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