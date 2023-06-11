Какому знака Зодиака повезет 12 июня

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 12 июня?

День, когда негатив буквально растворяется в пространстве, уступая место позитиву. Самыми удачливыми окажутся представители творческих профессий – им удастся решить задачи, которые – по причине своей сложности – в последнее время стали казаться неподъемными. Впрочем, любое дело в это время лучше решать с креативной точки зрения – результат в таком случае будет насколько неожиданным, настолько и отменным. Также в это врем можно – и нужно! – мечтать: любые грезы с большой долей вероятности станут реальностью.

Весы (24.09 – 23.10)

У Весов – особенно тех из них, кто пока еще не обрел личное счастье – начнется светлая жизненная полоса, которая в первую очередь коснется их отношений с представителями противоположного пола. Судьбоносное знакомство, которое вполне может произойти в это время, их не разочарует – напротив, все сложится именно так, как они представляли себе в самых смелых мечтах. В силу присущей им уравновешенности они вряд ли бросятся в чувства как в омут с головой, но это пойдет им только на пользу.

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