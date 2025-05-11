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КАкому знаку Зодиака повезет 12 мая
Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.
Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 12 мая?
Несмотря на понедельник, браться с самого утра за работу не стоит — на успех профессиональных действий все равно рассчитывать не приходится, так что не стоит тратить время даром. Лучше всего устроить себе выходной, но скорее всего в понедельник такой возможности не будет, в таком случае нужно выполнять только рутинные повседневными обязанностями, без которых, тем не менее, нельзя обойтись. Можно отправляться в поездки самого разного уровня — от коротких командировок до продолжительных путешествий, но только в том случае, если они давно планировались и были тельном подготовлены, в противном случае лучше остаться дома.
Скорпион
Скорпионам — впрочем, как и остальным знака Зодиака, звезды настоятельно рекомендуют очистить окружающее их пространство — прежде всего, навести порядок в доме или квартире. При этом никто не говорит, что жилью представителей знака не достает порядка — нынешняя уборка носит не столько физический, сколько моральный — можно даже сказать, духовный — характер. Дышать после этого станет гораздо легче, да и дела неожиданно пойдут на лад.
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