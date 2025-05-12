Курс валют на 12 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН.ua

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Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 12 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составляет 41,54 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,54 (+3 коп.)

Курс евро

1 евро - 46,75 (-13 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,02 (+5 коп.)

Ранее мы писали, что в мае 2025 года ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть, прежде всего, от экономических факторов. Курс доллара может увеличиться.

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