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Курс валют на 12 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар вырос в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 12 мая. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составляет 41,54 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,54 (+3 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,75 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,02 (+5 коп.)
Ранее мы писали, что в мае 2025 года ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть, прежде всего, от экономических факторов. Курс доллара может увеличиться.