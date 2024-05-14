Какому знаку Зодиака повезет 15 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 15 мая?

День, когда достичь поставленных целей можно, только признав свои ошибки и поработав над ними. Любой незакрытый "гештальт" потребует к себе максимум внимания, поэтому придется вернуться и доделать то, что когда-то было остановлено на полпути и задвинуто в долгий ящик. Помимо работы и личной жизни серьезной внимание всем нам необходимо уделить состоянию здоровью – сегодня оно может подвести.

Весы

Весы, которые в этот день получат более чем заманчивое – как в профессиональном, так и в финансовом плане – предложение занять новую должность, а то и вовсе сменить место работы, могут не сомневаться – оно действительно выгодное. Поэтому колебаться нужно только для вида и недолго, в противном случае велика вероятность того, что представителей знака могут обойти более резвые коллеги, которые, узнав о появившейся возможности, предложат работодателям свою кандидатуру.

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