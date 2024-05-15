Дроны атаковали топливную базу в Ростовской области

В то же время в Минобороны РФ отчитываются о якобы сбитии воздушных целей над оккупированным Крымом и территориями трех областей.
Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области России утром 15 мая.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", – говорится в заявлении губернатора.
В то же время в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили:
- 10 оперативно-тактических ракет над территорией оккупированного Крыма,
- якобы две ПРР "Харм", две УАБ "Хаммер", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников над территорией Белгородской области,
- пять дронов над Курской областью,
- еще три дрона были перехвачены над территорией Брянской области.
О Ростовской области в ведомстве ничего не упомянули.
Напомним, в ночь на 15 мая в Крыму раздались взрывы. Россияне заявили, что их ПВО сбила несколько ракет над акваторией Черного моря и в районе военного аэродрома "Бельбек".
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