Дроны атаковали топливную базу в Ростовской области

В то же время в Минобороны РФ отчитываются о якобы сбитии воздушных целей над оккупированным Крымом и территориями трех областей.

Беспилотники атаковали топливную базу в Ростовской области России утром 15 мая.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня утром в результате атаки 2-х БПЛА на топливной базе в Пролетарском районе произошло два взрыва, возгорание топлива это не вызвало. Пострадавших нет", – говорится в заявлении губернатора.

В то же время в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили:

10 оперативно-тактических ракет над территорией оккупированного Крыма,

якобы две ПРР "Харм", две УАБ "Хаммер", два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотников над территорией Белгородской области,

пять дронов над Курской областью,

еще три дрона были перехвачены над территорией Брянской области.

О Ростовской области в ведомстве ничего не упомянули.

Напомним, в ночь на 15 мая в Крыму раздались взрывы. Россияне заявили, что их ПВО сбила несколько ракет над акваторией Черного моря и в районе военного аэродрома "Бельбек".

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