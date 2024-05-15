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Дрони атакували паливну базу в Ростовській області

Дрони атакували паливну базу в Ростовській області

Безпілотники / Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас у Міноборони РФ звітують про начебто збиття повітряних цілей над окупованим Кримом і територіями трьох областей.

Безпілотники атакували паливну базу в Ростовській області Росії вранці 15 травня.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки 2-х БПЛА на паливній базі у Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах палива це не викликало. Постраждалих немає", – йдеться в заяві губернатора.

Водночас у Міноборони Росії повідомили, що сили ППО збили:

  • 10 оперативно-тактичних ракет над територією окупованого Криму,
  • нібито дві ПРР "Харм", дві КАБ "Хаммер", два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха" та дев'ять безпілотників над територією Бєлгородської області,
  • п'ять дронів над Курською областю,
  • ще три дрони були перехоплені над територією Брянської області.

Про Ростовську область у відомстві нічого не згадали.

Нагадаємо, в ніч проти 15 травня в Криму пролунали вибухи. Росіяни заявили, що їхня ППО збила кілька ракети над акваторією Чорного моря та в районі військового аеродрому "Бельбек".

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