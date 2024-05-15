Дрони атакували паливну базу в Ростовській області

Водночас у Міноборони РФ звітують про начебто збиття повітряних цілей над окупованим Кримом і територіями трьох областей.
Безпілотники атакували паливну базу в Ростовській області Росії вранці 15 травня.
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
"Сьогодні вранці внаслідок атаки 2-х БПЛА на паливній базі у Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах палива це не викликало. Постраждалих немає", – йдеться в заяві губернатора.
Водночас у Міноборони Росії повідомили, що сили ППО збили:
- 10 оперативно-тактичних ракет над територією окупованого Криму,
- нібито дві ПРР "Харм", дві КАБ "Хаммер", два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха" та дев'ять безпілотників над територією Бєлгородської області,
- п'ять дронів над Курською областю,
- ще три дрони були перехоплені над територією Брянської області.
Про Ростовську область у відомстві нічого не згадали.
Нагадаємо, в ніч проти 15 травня в Криму пролунали вибухи. Росіяни заявили, що їхня ППО збила кілька ракети над акваторією Чорного моря та в районі військового аеродрому "Бельбек".
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