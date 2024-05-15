Дрони атакували паливну базу в Ростовській області

Водночас у Міноборони РФ звітують про начебто збиття повітряних цілей над окупованим Кримом і територіями трьох областей.

Безпілотники атакували паливну базу в Ростовській області Росії вранці 15 травня.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"Сьогодні вранці внаслідок атаки 2-х БПЛА на паливній базі у Пролетарському районі сталося два вибухи, спалах палива це не викликало. Постраждалих немає", – йдеться в заяві губернатора.

Водночас у Міноборони Росії повідомили, що сили ППО збили:

10 оперативно-тактичних ракет над територією окупованого Криму,

нібито дві ПРР "Харм", дві КАБ "Хаммер", два реактивні снаряди РСЗВ "Вільха" та дев'ять безпілотників над територією Бєлгородської області,

п'ять дронів над Курською областю,

ще три дрони були перехоплені над територією Брянської області.

Про Ростовську область у відомстві нічого не згадали.

Нагадаємо, в ніч проти 15 травня в Криму пролунали вибухи. Росіяни заявили, що їхня ППО збила кілька ракети над акваторією Чорного моря та в районі військового аеродрому "Бельбек".

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