Какому знаку Зодиака повезет 20 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 марта?

Один из самых светлых и спокойных дней лунного гороскопа, обладающий сильной и гармоничной солнечной энергией. Это время торжества духа над материей, возвышенного над приземленным, душевного покоя над комфортом тела. Любые события этого времени – неслучайны, они обусловлены поступками предыдущего времени: если они были добрыми, все сегодня сложится наилучшим образом – и наоборот. Все, что было посеяно ранее, даст первые всходы – можно сказать, что, согласно известному диалектическому закону, количество приложенных усилий перейдет в качество, которое примет вид результата – как промежуточного, так и окончательного. Дела, начатые в этот день, неизменно оказываются успешными, как и любые путешествия, в которые звезды рекомендуют отправляться всем, кто ранее их планировал.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – особенно те из них, кто занимается бизнесом – могут рассчитывать на удачное течение связанных с ним дел. Проводя подготовку к реализации важного проекта, представители знака учли все факторы, которые сделали их неуязвимыми, а дело, которым они занимаются, – успешным. Видимо, были проведены переговоры с уже существующими и потенциальными партнерами, что также позитивным образом отразилось на течении дел. Результатом этого общения станет подписание важного контракта, который принесет солидную прибыль. Главное в этой ситуации – не рисковать: любые действия должны быть тщательно продуманы и прочитаны, в противном случае поставленных целей добиться не удастся.

Читайте также: