Якому знаку зодіаку пощастить 20 березня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 20 березня?

Один із найсвітліших і найспокійніших днів місячного гороскопа, який має сильну і гармонійну сонячну енергію. Це час торжества духу над матерією, піднесеного над приземленим, душевного спокою над комфортом тіла. Будь-які події цього часу – невипадкові, вони обумовлені попередніми вчинками: якщо вони були добрими, все сьогодні складеться якнайкраще – і навпаки. Все, що було посіяно раніше, дасть перші паростки – можна сказати, що згідно з відомим діалектичним законом, кількість докладених зусиль перейде в якість, яка набуде вигляду результату – як проміжного, так і остаточного. Справи, розпочаті цього дня, незмінно виявляються успішними, як і будь-які подорожі, в які зірки рекомендують вирушати всім, хто раніше їх планував.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – особливо ті, хто займається бізнесом – можуть розраховувати на вдалий перебіг пов'язаних із ним справ. Здійснюючи підготовку до реалізації важливого проєкту, представники знака врахували всі фактори, які зробили їх невразливими, а справу, якою вони займаються, – успішною. Вочевидь, були проведені переговори з уже наявними та потенційними партнерами, що також позитивно позначилося на перебігу справ. Результатом цього спілкування стане підписання важливого контракту, який принесе вагомий прибуток. Головне в цій ситуації – не ризикувати: будь-які дії повинні бути ретельно продумані та прочитані, інакше поставлених цілей досягти не вдасться.

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