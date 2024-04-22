Какому знаку Зодиака повезет 23 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 апреля?

День не располагает к решительным действиям во всех сферах жизни и деятельности – успех ждет только тех, кто сможет действовать размеренно, не торопясь и продумав каждый свой шаг. Если появится возможность, нужно посвятить хотя бы часть дня отдыху – его энергии позволят восстановить силы и поднять настроение на несколько дней вперед. А вот всего, что будет возвращать нас "с небес на землю" стоит избегать: в это время не только можно, но и нужно мечтать и фантазировать.

Овен

Овны достигнут грандиозных результатов в любом деле, за которое они сегодня возьмутся – хоть профессиональное, хоть бытовое. Результат окажется настолько неожиданным удивительным, что представители знака получат все основания для довольства собой. Главное, что может лишить и как результата, так и этого ощущения – потеря интереса к решаемой задаче, что часто мешает им достичь поставленной цели, желательно этого избежать.

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