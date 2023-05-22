Какому знаку Зодиака повезет 23 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 23 мая?

День, когда любой поступок – даже не самый значительный – должен быть, тем не менее, тщательно обдуманным. В таком случае оно может в корне изменить жизнь – причем, к лучшему, поэтому импровизации не приветствуются – они могут завести совсем не туда, куда нужно. Велика вероятность так называемых «эмоциональных качелей», которые будут менять настроение от знака «плюс» к знаку «минус» и обратно, что может не самым лучшим образом сказаться на психологическом состоянии, поэтому необходимо сдерживать свои порывы.

Телец (21.04 – 21.05)

Тем представителям знака, которые давно подумывают о смене работы, звезды приготовили приятный сюрприз: они могут получить предложение профессионального свойства, от которого, как принято говорить, нельзя будет отказаться. Не все сменят место работы, некоторых просто повысят в должности с соответствующим повышением зарплаты, что будет весьма кстати. Главное, что теперь они смогут воплотить в жизнь все свои замыслы, особенно те, в которых существует творческая составляющая, даже если собственно профессия далека от креатива.

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