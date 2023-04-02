Какому знаку Зодиака повезет 3 апреля

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 3 апреля?

День, когда не только можно, но и нужно заниматься благотворительностью: сегодня она максимально быстро достигнет цели и, как следствие, вернется обратно добрым бумерангом. Увы, ореол добра не будет распространяться на общение с окружающими людьми – оно окажется не таким уж приятным, как нам бы того хотелось. Велика вероятность конфликтов и даже провокаций, на которые ни в коем случае нельзя реагировать симметрично – ни до чего хорошего это не доведет. Разговаривая с людьми, необходимо взвешивать каждое свое слово – слишком велика вероятность быть неправильно понятыми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, в отличие от других знаков Зодиака, будут успешно общаться с людьми на всех уровнях – от случайных прохожих до непосредственного начальства, не говоря уже о друзьях и родных. Более того, они смогут добиться от окружающих всего, что им нужно – для этого у них есть весь комплекс качеств, которые необходимы для успешных коммуникаций: доброжелательность, легкость в общении, эрудированность, чувство юмора. Главное, не использовать их в корыстных целях против тех, кто заведомо беззащитен – например, любимого человека, который – в силу своих романтических чувств – не в состоянии отказать в просьбах.

Читайте также: