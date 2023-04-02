Якому знаку зодіаку пощастить 3 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 3 квітня?

День, коли не тільки можна, а й потрібно займатися благодійністю: сьогодні вона максимально швидко досягне мети і, як наслідок, повернеться добрим бумерангом. На жаль, ореол добра не поширюватиметься на спілкування з людьми навколо – воно виявиться не таким вже і приємним, як нам би того хотілося. Велика ймовірність конфліктів і навіть провокацій, на які в жодному разі не можна реагувати симетрично – ні до чого хорошого це не призведе. Розмовляючи з людьми, необхідно зважувати кожне своє слово – надто висока ймовірність, що вас неправильно зрозуміють.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, на відміну від інших знаків зодіаку, успішно спілкуватимуться з людьми на всіх рівнях – від випадкових перехожих до безпосереднього керівництва, не кажучи вже про друзів і рідних. Ба більше, вони зможуть домогтися від свого оточення всього, що їм потрібно – для цього вони мають весь комплекс якостей, необхідних для успішних комунікацій: доброзичливість, легкість у спілкуванні, ерудованість, почуття гумору. Головне – не використовувати їх у корисливих цілях проти тих, хто свідомо беззахисний – наприклад, коханої людини, яка – через свої романтичні почуття – не в змозі відмовити у проханнях.

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