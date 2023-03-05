Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 6 марта?

День, когда поднимают голову силы тьмы, что самым негативным образом влияет на человеческую психику: люди – если, конечно, у них нет сил или желания противиться соблазнам – становятся злыми, агрессивными, завистливыми и раздражительными. Даже вполне добропорядочный человек совершенно неожиданно для самого себя может почувствовать, что способен на постыдный поступок. Впрочем, не допустить такого развития событий вполне в наших силах – сдержав свои эмоции и особенно инстинкты, можно провести день относительно спокойно и без неприятных последствий. На текущие дела серьезное влияние может оказать неизвестно откуда взявшаяся лень – желательно преодолеть ее усилием воли, в противном случае день пройдет впустую.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны смогут в полной мере оценить справедливость пословицы "не было бы счастья, да несчастье помогло". В этот день велика вероятность того, что они увидят истинное – и пугающее – лицо человека, которого долгое время считали своим другом. Казалось бы, ситуация малоприятная, как она может быть связана с везением? Все очень просто: возможно, этот человек задумывал против представителей знака что-то нехорошее, теперь же, после того как он себя обнаружил, опасность миновала. Поскольку свято место пусто не бывает, на смену ему очень скоро придет другой человек, главное, повнимательнее к нему присмотреться – чтобы не совершать былых ошибок.

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