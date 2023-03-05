Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то підіймаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить 6 березня?

День, коли піднімають голову сили темряви, що негативно впливає на людську психіку: люди – якщо, звісно, у них немає сил чи бажання опиратися спокусам – стають злими, агресивними, заздрісними та дратівливими. Навіть цілком добропорядна людина зовсім несподівано для себе може відчути, що здатна на ганебний вчинок. Втім, не допустити такого розвитку подій цілком нам до снаги – стримавши свої емоції, та особливо інстинкти, можна провести день у відносному спокої та без неприємних наслідків. На поточні справи серйозно вплинути можуть лінощі, що взялися невідомо звідки – бажано подолати їх зусиллям волі, у протилежному разі день мине марно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни зможуть повністю оцінити справедливість прислів'я "якби не нещастя, не було б і щастя". Цього дня висока ймовірність того, що вони побачать справжнє – і страхітливе – обличчя людини, яку тривалий час вважали своїм другом. Здавалося б, ситуація неприємна, як вона може бути пов'язана з везінням? Все дуже просто: можливо, ця людина замислювала проти представників знака щось погане, а зараз, після того, як вона себе викрила, небезпека минула. Оскільки святе місце порожнім не буде, на зміну їй дуже скоро прийде інша людина, головне, уважніше до неї придивитися – щоб не припускатися колишніх помилок.

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