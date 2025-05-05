Какому знаку Зодиака повезет 6 мая

Овен / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 6 мая?

День удачи во всех сферах профессиональной — и хозяйственной — деятельности, но только в том случае, если мы не станем лениться, а приложим к выполнению задач, которые сами перед собой поставили, максимум усилий. Время также благоприятно для любых земных дел — от уборки и ремонта до строительств коттеджа или загородного дома. Кстати, к этому направлению деятельности относятся и личные отношения: можно — и нужно! — налаживать те, которые разладились, и выстаивать новые — они окажутся на редкость крепкими.

Овен

Овнам звезды советуют во всем опираться на хорошее настроение, которое будет сопровождать представителей знака с самого утра, тогда они смогут решить все вопросы, запланированные на день. Они смогут не только свернуть горы на работе, которая потребует массу внимания, но и вернуть в прежнее — мирное — русло отношения, которые в последнее время зашли в тупик: сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для примирения.

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