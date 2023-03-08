Какому знаку Зодиака повезет 9 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 9 марта?

День, когда в окружающей нас действительности мы отражаемся, как в зеркале. Чувства, которые испытывают и демонстрируют по отношению к человеку окружающие люди – ненависть, зависть, презрение, – свойственны и ему самому. Стоит подумать о том, почему он их испытывает – чего им не хватает и почему он компенсирует свой внутренний дефицит негативом. Также девизом этого дня является известная пословица "что посеешь, то и пожнешь", то есть, каждый получает то, что заслужил. По событиям, которые происходят в этот день, можно понять, чего в поступках человека больше – добра или зла. Если сегодня с ним происходит что-то хорошее, значит, условная чаша с добрыми делами перевешивает чашу со злыми, и наоборот.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам сегодня удастся добиться того, что они ценят превыше всего – успеха и признания, а, как следствие, и всеобщего почитания. Каждый из представителей знака добьется этого своим способом: кто-то совершит серьезный прорыв в профессиональной – прежде всего творческой – сфере, кто-то получит должность, о которой давно мечтал, или выгодный заказ, а кто-то произведет фурор своим появлением в общественном месте – его выход окажется сродни дефиле на красной дорожке международного кинофестиваля. В любом случае представители знака привлекут к себе внимание и заставят о себе говорить, а это – лучший бальзам на их душу.

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