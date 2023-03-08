Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 9 березня?

День, коли в навколишній дійсності ми відбиваємося, як у дзеркалі. Почуття, які відчуває і демонструє людині оточення — ненависть, заздрість, зневага, — властиві і їй самій. Варто подумати, чому вона їх відчуває – чого їм не вистачає і чому вона компенсує свій внутрішній дефіцит негативом. Також девізом цього дня є відоме прислів'я "що посієш, те й пожнеш", тобто кожен отримує те, що заслужив. За подіями, які відбуваються цього дня, можна зрозуміти, чого у вчинках людини більше: добра чи зла. Якщо сьогодні з людиною відбувається щось хороше, значить умовна чаша з добрими справами переважує чашу зі злими, і навпаки.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам сьогодні вдасться досягти того, що вони цінують понад усе – успіху і визнання, а, як наслідок, і загального шанування. Кожен із представників знака досягне цього своїм способом: хтось зробить серйозний прорив у професійній – передусім творчій – сфері, хтось отримає посаду, про яку давно мріяв, або вигідне замовлення, а хтось зробить фурор своєю появою у громадському місці – його вихід виявиться схожим на дефіле на червоній доріжці міжнародного кінофестивалю. У будь-якому разі представники знака привернуть до себе увагу і змусять про себе говорити, а це – найкращий бальзам на їхню душу.

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