Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 17-18 мая

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Содержание Рак Дева Козерог

Суббота, 17 мая — день, когда можно — и нужно — действовать в соответствии со своими принципами и убеждениями, не изменяя тебе и своему мировоззрению. У тех, кто удержится от такого соблазна, жизнь в самом скором времени заиграет новыми красками, а проблемы, еще недавно так мешавшие и досаждавшие нам, начнут решаться как будто бы сами по себе. Общаясь с близкими людьми, необходимо говорить им только приятое — любое недоброе слово или едкое замечание может стоить налаживаемых годами хороших отношений. День также благоприятен для любой домашней работы и активного отдыха.

Воскресенье, 18 мая, — время более спокойное, но к полному бездействию также не располагает. Прилив энергии, который ощутить каждый, сделает возможными любые — даже самые невероятные — дела, главное, чтобы они были направлены на серьезные — революционные — перемены. В выходной это, скорее всего, будет касаться хозяйственных дел — например, о полноценном ремонте дома или квартиры. Кому повезет в такое активное и, как следствие, результативное время?

Рак

Раков ждет примирение с любимым человеком, ссора с которым в последнее время очень сильно их огорчала. Правда, для этого им, несмотря на полную свою невиновность в случившемся, придется сделать первый шаг к улаживанию конфликта, но представителям этого миролюбивого и покладистого знака такой поступок дастся легко. Ну а дальше, как говорится, дело техники: совместная поездка на уикенд укрепит одержанную над ситуацией победу.

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Дева

Дев после продолжительного периода проблем и неудач ждет долгожданная белая полоса, которая начнется именно в это время. Самое главное, не удивляться хорошим новостям, на которые, казалось бы, уже не было никакой надежды, и появлению в жизни людей, способных помочь в самых разных ситуациях и затруднениях, в том числе и финансовых. Необходимо воспользоваться выходными, чтобы перевести дух и приготовиться к переменам.

Козерог

Козероги могут получить предложение профессионального характера, от которого они не захотят отказаться. Одни благодаря ему могут продвинуться по служебной лестнице, другие, опередив конкурентов, получат очень важный и перспективный — в том числе и в финансовом отношении — проект. Несмотря на то, что в выходные приложение будет носить неформальный характер, уже в начале следующей недели его сделают официально.

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