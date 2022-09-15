Три знака Зодиака, которых сегодня будут любить деньги

День, когда удача ждет нас во всех сферах деятельности, но особенно успешной будет финансовая. Любые денежные операции окажутся удачными, поэтому не стоит упускать счастливый шанс упрочить свое материальное положение.

Сегодня, 15 сентября, финансовые операции станут успешными для представителей всех знаков Зодиака, но трех из них они будут любить по-настоящему.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам – особенно тем из них, кто не очень доволен своей заработной платой – звезды настоятельно рекомендуют обсудить этот вопрос с начальством. Сегодня оно будет настроено благодушно и – с большой долей вероятности – пойдет навстречу, изменив сумму в платежной ведомости на более весомую. Не стоит упускать столь счастливый шанс – уже завтра руководитель может сменить гнев на милость.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам в этот день можно как покупать, так и продавать. И если с первым они, как правило, справляются легко – заниматься шопингом представители знака любят и умеют, то со вторым у них обычно возникают проблемы – торговать чем-либо им по их собственному признанию, неудобно. Сегодня в этом смысле все пойдет как по маслу: любой товар удастся легко сбыть с рук и получить хорошую прибыль.

Водолей (21.01 – 18.02)

К Водолеям прибыль придет с совершенно неожиданной стороны. Возможно, они получат гонорар за работу, о которой уже успели позабыть, или им вернут старый – безнадежный – долг. Велика вероятность и того, что кто-то захочет сделать им подарок, презентовав предмет, о котором они давно мечтали, или его денежный эквивалент. Не стоит отказываться от подношения – его сделают от чистого сердца.

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