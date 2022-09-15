Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 15 сентября

Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 15 сентября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых – самых сложных – дел, поэтому очень хорошо, что он выпадает на понедельник: у тех, кто приступит к новым начинаниям, будет больше времени для успешной работы. 

Символ дня: орел. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: действовать нужно спокойно и не торопясь, от активных действий лучше отказаться. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи, верхняя часть спины. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но могут затянуться на долгое время, а то и вовсе стать хроническими, если вовремя не обратить на них внимания и не принять необходимые меры.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать. 

Афоризм дня: "Научиться можно только тому, что любишь" (Иоганн Вольфганг Гете). 

Геометрическая фигура дня: горизонтально вытянутый прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит уверенность в себе и независимость от чужого мнения. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, в которых используется магическая сила минералов.

Табу дня: нельзя напрягать глаза. 

Читайте также:

Война изменила все: как ищут пропавших без вести - Екатерина Осадчая

Война изменила все: как ищут пропавших без вести - Екатерина Осадчая

Похожие темы:

Следующая публикация