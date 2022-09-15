Астрологический прогноз на 15 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых – самых сложных – дел, поэтому очень хорошо, что он выпадает на понедельник: у тех, кто приступит к новым начинаниям, будет больше времени для успешной работы.
Символ дня: орел.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: действовать нужно спокойно и не торопясь, от активных действий лучше отказаться.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, индиго.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, верхняя часть спины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят в легкой форме, но могут затянуться на долгое время, а то и вовсе стать хроническими, если вовремя не обратить на них внимания и не принять необходимые меры.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Афоризм дня: "Научиться можно только тому, что любишь" (Иоганн Вольфганг Гете).
Геометрическая фигура дня: горизонтально вытянутый прямоугольник.
Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит уверенность в себе и независимость от чужого мнения.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, в которых используется магическая сила минералов.
Табу дня: нельзя напрягать глаза.
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