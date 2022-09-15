Астрологічний прогноз на 15 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку будь-яких – найскладніших – справ, тому дуже добре, що він припадає на понеділок: у тих, хто стане до нових починань, буде більше часу для успішної роботи.

Символ дня: орел.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: діяти потрібно спокійно та не поспішаючи, від активних дій краще відмовитися.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: індиго, синій.

Щасливе каміння дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, верхня частина спини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, мають легку форму перебігу, але можуть затягнутися на тривалий час або й зовсім стати хронічними, якщо вчасно не звернути на них уваги і не вжити необхідних заходів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тож не варто їх ігнорувати.

Афоризм дня: "Навчитися можна лише того, що любиш" (Йоганн Вольфганг Ґете).

Геометрична фігура дня: горизонтально витягнутий прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Ламас – дарує впевненість у собі та незалежність від чужої думки.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, в яких використовується магічна сила мінералів.

Табу дня: не можна напружувати очі.

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