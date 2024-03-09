Три знака Зодиака, которым необходимо соблюдать осторожность

Не самый легкий день лунного календаря, в течение которого нельзя чрезмерно перенапрягаться, что в выходной сделать легче, чем в будний, поскольку чрезмерные усилия могут негативно сказаться как на состоянии здоровья, так и на отношениях с близкими людьми.

Сегодня, 9 марта, учитывать ложные обстоятельства лунного дня и оказаться от перенапряжения необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно соблюдать осторожность.

Рак

Раки, как правило, готовы сделать для любимого человека все или почти все, пренебрегая при этом собственными интересами, что не лучшим образом отражается на их жизни в целом и самочувствии – в частности. Хотя бы сегодня звезды советуют им вспомнить о себе и забыть о других – или хотя с меньшим энтузиазмом выполнять их капризы.

Скорпион

Скорпионам важно помнить, что рабочую неделю необходимо планировать правильно: будние дни предназначены для профессиональных "подвигов", а выходные для отдыха – только так им, как, впрочем, и всем остальным – удастся окончательно не выбиться из сил. Поэтому сегодняшний день надо посвятить отдыху и только отдыху.

Козерог

Козерогам, которые усердно работают даже в выходные дни, сегодня все-таки стоит взять тайм-аут и не перенапрягаться, стараясь успеть все, что они себе запланировали. Дело в том, что именно в этот день миссия окажется невыполнимой: сил и времени будет потрачено огромное количество, а результат окажется нулевым.

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