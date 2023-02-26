Три знака Зодиака, которым сегодня лучше молчать, чем говорить

День, когда слово приобретает особенную силу воздействия – как на людей, так и на события. Хватит одного – даже совершенно непрозрачного – намека для того, чтобы обидеть человека, задев его за живое, и достаточно произнесенного вслух желания, чтобы оно исполнилось, причем довольно быстро. Но также велика вероятность того, что нехорошие слова – брошенные нарочно или нечаянно – также станут реальностью.

Сегодня, 26 февраля, максимально осторожно высказываться на любую тему желательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них вообще лучше молчать, чем говорить.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков отличает отменная тактичность и вежливость – услышать от них резкое высказывание практически невозможно, поэтому сегодняшний прокол – если, конечно, они его допустят – станет неприятной неожиданностью в первую очередь для них самих. Избежать такого развития просто – нужно больше слушать и меньше говорить: так представителям знака удастся узнать много интересного и никого не обидеть.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – лучшие дипломаты Зодиака, поэтому очень редко допускают ошибки в общении, хотя, конечно, и у них бывают проколы, правда, гораздо реже, чем у других. Но сегодня представители знака, похоже, пойдут вразнос, и начнут говорить нелицеприятную правду – или то, что они таковой считают – направо и налево. Заглаживать свою вину им потом придется очень долго, так что лучше не накалять обстановку.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – признанные мастера неожиданных, нелепых и нелицеприятных высказываний, потому что сначала говорят и только потом думают о том, что сказали, и иногда ужасаются этому, а иногда – нет. Но сегодня им необходимо быть особенно осторожными, высказывая свое мнение и даже делая комплименты: они ненароком могут сказать то, что рассорит их с собеседником раз и навсегда.

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