Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит реагировать на критику

День негативной энергетики, в течение которого человек, поддавшись чужим манипуляциям, уговорам или угрозам, может перестать быть самим собой. Очень важно следить за тем, что будут говорить посторонние люди, и не попадаться на "крючки", на которые они захотят подцепить каждого из нас. В это время также велика вероятность серьезных конфликтов, причиной которых может стать любая мелочь – не стоит реагировать на критические замечания, лучше пропустить их мимо ушей.

Сегодня, 18 февраля, реагировать на критику, от кого бы она ни исходила, не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически нежелательно приниматься ее близко к сердцу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, как правило, отмахиваются от критических замечаний, делая вид, что абсолютно равнодушны к любом негативному мнению в свой адрес. Но на самом деле это не так: они болезненно воспринимают любые замечания, особенно если их, вот как сегодня, делают близкие им люди. Услышав, что их не одобряют, они будут довольно долго переживать неприятные слова. Тем не менее именно в этот день звезды советуют им пропускать критику мимо ушей – она не будет иметь к представителям знака никакого отношения.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги могут столкнуться с критикой со стороны начальства, что покажется представителям знака ужасной несправедливостью. Оно и понятно, они ведь работают целыми днями, а порой и ночами, а в качестве благодарности получают едкие замечания – как прикажете вести себя в такой ситуации? Звезды настоятельно рекомендуют им, как говорится, не брать дурного в голову: переделать начальство все равно не удастся, а бросать хорошее место не имеет смысла, так что нужно работать в соответствии с принципом: делай, что должно, и будь, что будет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы могут столкнуться с критикой со стороны близкой подруги, которая любит время от времени не лучшим образом оценивать ее внешние данные и одежду: то похудеть пора, то волосы не так уложены, то платочек темненький. Какая корысть самой "подруге" в таких уничтожающих уверенность в себе замечаниях, непонятно, возможно, причина такого поведения в собственных комплексах неполноценности, а вот представителям знака пора дать ей отпор. Лучше всего – обратить внимание на ее недостатки, в которых у нее, как у любого живого человека, недостатка не наблюдается.

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