Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит сдерживать эмоции

День, когда жизненные обстоятельства могут "раскрутить" на эмоции даже самых спокойных и психологически уравновешенных людей. Как правило, астрологи советуют сдерживаться, поскольку под влиянием негативного настроения можно наломать серьезных дров. Сегодня все с точностью до наоборот: эмоции нельзя загонять вглубь – чтобы они не навредили человеку, их нужно выплеснуть наружу.

Сегодня, 27 августа, сдерживать эмоции не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем их них такое поведение особенно не рекомендуется.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы известны своей вспыльчивостью, поэтому чаще всего их предостерегают от неконтролируемого всплеска эмоций – опасаются, что они могут разойтись и наговорить окружающим их людям слов, за которые им впоследствии будет стыдно. Однако в этот день им рекомендуют обратную линию поведения, в противном случае негативная энергия, не получив выхода, серьезно им навредит.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, хоть они и скрывают этот факт от окружающих, весьма обидчивы, причем свою обиду они, как правило, холят и лелеют, подпитывая ею идеи о мести, которую долго вынашивают. Впоследствии, устроив обидчику "веселую жизнь", они успокаиваются – до следующего случая. За сегодняшнюю стычку им вряд ли удастся отыграться, поэтому не стоит загонять злость внутрь – это опасно для психики.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям, которые приходят в состояние крайней раздражительности внезапно, с места в карьер, сегодня желательно не прятать эту свою привычку, загоняя негатив как можно глубже. Если они это сделают, им, образно говоря, удастся сделать из мухи слона, и неизвестно, сколько они еще будут переживать по данному поводу, зато, поколотив подушку или разбив пару тарелок, они забудут о негативе.

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