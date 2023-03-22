Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя лениться

День благоприятен для активных действий: космическая энергия меняет знак "минус", свойственный дням Гекаты, на знак "плюс", что делает возможным любые профессиональные свершения. Правда, сил для активных действий будет не так уж и много, поэтому стартовать с места в карьер нежелательно – разгон необходимо брать постепенно. Но и лениться в этот день не стоит – можно потерять важный шанс для воплощения в жизнь важных и давно запланированных идей.

Сегодня, 22 марта, лениться нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них бездействие – категорическое табу.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – один из самых активных знаков Зодиака, поэтому их нежелание что-либо делать окажется непривычным как для них самих, так и для окружающих их людей. Необходимо переломить настроение и найти мотивацию для активных действий – возможно, в этот день такая задача окажется непростой, но в противном случае впоследствии им придется пожалеть о важном шансе.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – не самый трудолюбивый знак Зодиака, но сегодня им придется активно впрячься в работу. Утро необходимо будет потратить на подготовку к вызовам, которые поставит перед ними наступающий день – привести себя в форму как морально, так и физически. Только в таком случае представители знака смогут выйти победителями из любых ситуаций – как профессионального, так и личного свойства.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги привыкли работать много и упорно, но сегодня представители знака неожиданно для самих себя захотят поспать подольше, а им ни в коем случае нельзя этого делать – они могут упустить важный шанс профессионального свойства, который представится им именно в этот день. Поэтому им не стоит искушать судьбу ради того, чтобы предаться лени и отказаться от работы.

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