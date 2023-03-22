"Прилетов" на территории Хмельнитчины пока не зафиксировано — ОВА

Обошлось без "прилетов" в течение тревожной ночи на 22 марта.

"Прилеты" на территории Хмельнитчины пока не зафиксированы. Работают силы ПВО», – сообщили в Хмельницкой ОВА.

Также позже в области был объявлен отбой воздушной тревоги.

"04:33. Отбой воздушной тревоги! Более 3 часов очередной ночной террористической атаки. На данный момент попаданий и «прилетов» на территории общины не зафиксировано. Звуки, которые были слышны в течение ночи, связаны с результативной работой сил ПВО. За что мы им все благодарим! И обязательно должны поддержать утром! Держим строй! Слава Украине!", — добавил в сообщении в социальной сети Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

Напомним, что во время воздушной тревоги в Хмельницком были слышны звуки взрывов.

"Был слышен звук взрыва в Хмельницком. Оставайтесь в укрытиях!" — подтвердила информацию Хмельницкая ОВА.

Напомним, что в Киевской области и в других областях прозвучали отбои воздушной тревоги.

Добавим, что в Житомирской области работало ПВО.

Добавим, что в Украине во время воздушной тревоги раздались взрывы, вероятно, работало ПВО.

Также власти напомнили о запрете снятия работы средств ПВО.

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