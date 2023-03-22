"Прильотів" на території Хмельниччини наразі не зафіксовано - ОВА

Обійшлося без "прильотів" протягом тривожної ночі проти 22 березня.

"Прильотів" на території Хмельниччини наразі не зафіксовано. Працюють сили ППО", - повідомили в Хмельницькій ОВА.

Також пізніше в області був оголошений відбій повітряної тривоги.

"04:33. Відбій повітряної тривоги! Понад 3 години чергової нічної терористичної атаки. На разі, влучань і «прильотів» на території громади не зафіксовано. Звуки, які було чутно впродовж ночі, пов’язані з результативною роботою сил ППО. За що ми їм усі дякуємо! І обов’язково маємо підтримати вранці! Тримаймо стрій! Слава Україні!", - додав у повідомленні у соціальній мережі Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги у Хмельницькому було чутно звуки вибухів.

"Було чутно звук вибуху у Хмельницькому. Залишайтеся в укриттях!", - підтвердила інформацію Хмельницька ОВА.

Нагадаємо, що на Київщині та в інших областях пролунали відбої повітряної тривоги.

Додамо, що на Житомирщині працювало ППО.

Додамо, що в Україні під час повітряної тривоги пролунали вибухи, ймовірно, працювало ППО.

Також влада нагадала про заборону знімання роботи засобів ППО.

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