Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Бавовна" у Джанкої пошкодила вузлову станцію залізниці - ЗСУ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
373
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Бавовна" у Джанкої пошкодила вузлову станцію залізниці - ЗСУ

Фото: Associated Press

Вибухи у місті Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Криму, які, за даними української розвідки, знищили російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею, привели до пошкодження вузлової станції.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим «щастям» їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставлення важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними», – зауважила Гуменюк.

Вона підкреслила, що ця атака є «одним з елементів плану, який передує активним діям».

Нагадаємо, що 20 березня, в тимчасово окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої було чути сильні вибухи. У ГУР повідомили, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею. За інформацією ЗМІ, Джанкой атакував китайський безпілотник SkyEye.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучну ніч у тимчасово окупованому Криму.

Читайте також:

Вибухи у Криму зламали плани Путіна – "бавовна" в Джанкої знищила російські "Калібри"

Вибухи у Криму зламали плани Путіна – "бавовна" в Джанкої знищила російські "Калібри"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
373
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація