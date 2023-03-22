"Бавовна" у Джанкої пошкодила вузлову станцію залізниці - ЗСУ

Вибухи у місті Джанкой, що на півночі тимчасово окупованого Криму, які, за даними української розвідки, знищили російські крилаті ракети «Калібр НК» під час їхнього транспортування залізницею, привели до пошкодження вузлової станції.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Наразі використання неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучання відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим «щастям» їм робити. Але ми розуміємо, що вони будуть намагатися якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, тому що безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставлення важкого озброєння і особового складу. Зусилля підтягувати їм буде потрібно. Але ми продовжуємо роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними», – зауважила Гуменюк.

Вона підкреслила, що ця атака є «одним з елементів плану, який передує активним діям».

Нагадаємо, що 20 березня, в тимчасово окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої було чути сильні вибухи. У ГУР повідомили, що у Джанкої знищили російські крилаті ракети "Калібр НК" під час їхнього транспортування залізницею. За інформацією ЗМІ, Джанкой атакував китайський безпілотник SkyEye.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучну ніч у тимчасово окупованому Криму.

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