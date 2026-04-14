Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо проявить терпение
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
День неровного эмоционального фона, что не самым лучшим образом скажется на наших отношениях с другими людьми. Бороться с его всплесками — как у себя, так и у других — поможет только терпение, которое необходимо будет проявить, иначе неприятных ссор и конфликтов не избежать.
Сегодня, 14 апреля, проявить терпение придется представителям всех знаков Зодиака, но для трем из него без него лучше не общаться с окружающими.
Тельцы
Тельцы, как правило, стараются не нервничать по пустякам, но уж если их настигнет приступ агрессии, окружающим нужно прятаться — представители знака могут довести их до отчаяния. Сегодня им особенно важно терпеливо отностись к поведению окружающих, даже если оно будет вызывающим.
Рак
Раки, несмотря на кажущееся миролюбие, совсем не так просты, как может показаться на первый взгляд. Если их разозлить, они могут, как говорят в таких случаях, «показать зубы». Но сегодня им необходимо проявить терпение, несмотря на то, что окружающие всерьез выведут их из себя.
Весы
Весы, которых отличает сдержанность и толерантность, сегодня почувствуют желание дать сдачи тем, кто решит испытывать их терпение. Звезды не советуют им этого делать: впоследствии они с большой долей вероятности пожалеют о своей несдержанности — не стоит портить себе настроение.
