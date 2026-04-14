Астрологический прогноз на 14 апреля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от любых финансовых начинаний нужно отказаться — слищком велика вероятность того, что приведут к материальным потерям.
Символ дня: Лягушка-путешественница.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: коралл, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: в случае обострения хронических заболеваний, необходимо вспомнить о рекомендациях лечащего врача.
Питание дня: под запретом находится мясо и сочные фрукты их надо заменить овощами и зеленью.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустов, удаляя лишние ветви и побеги.
Магия и мистика дня: нежелательно гадать — карты могут обмануть.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают, может ли человек воспринимать себя адекватно или с эти у него существуют проблемы.
Табу дня: нельзя проявлять рассеянность и неорганизованность.
Цитата дня: «Самый здоровый ответ на жизнь — это радость» (Дипак Чопра).
