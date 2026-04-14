- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 14 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: від будь-яких фінансових починань потрібно відмовитися — надто велика ймовірність того, що вони призведуть до матеріальних втрат.
Символ дня: Жаба-мандрівниця.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.
Щасливі камені дня: корал, жовтий нефрит.
За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.
Хвороби дня: у разі загострення хронічних захворювань, необхідно згадати про рекомендації лікаря.
Харчування дня: під забороною перебувають м’ясо і соковиті фрукти, їх треба замінити овочами і зеленню.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна проводити обрізання дерев і кущів, видаляючи зайві гілки і пагони.
Магія і містика дня: небажано ворожити — карти можуть обдурити.
Сни дня: сни нинішньої ночі показують, чи може людина сприймати себе адекватно, чи з цим у неї є проблеми.
Табу дня: не можна виявляти неуважність і неорганізованість.
Цитата дня: «Найздоровіша відповідь на життя — це радість» (Діпак Чопра).
