Астрологія
136
2 хв

Астрологічний прогноз на 14 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Жаба / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від будь-яких фінансових починань потрібно відмовитися — надто велика ймовірність того, що вони призведуть до матеріальних втрат.

Символ дня: Жаба-мандрівниця.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: блакитний, аквамарин.

Щасливі камені дня: корал, жовтий нефрит.

За яку частину тіла відповідає: ноги, стегна.

Хвороби дня: у разі загострення хронічних захворювань, необхідно згадати про рекомендації лікаря.

Харчування дня: під забороною перебувають м’ясо і соковиті фрукти, їх треба замінити овочами і зеленню.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна проводити обрізання дерев і кущів, видаляючи зайві гілки і пагони.

Магія і містика дня: небажано ворожити — карти можуть обдурити.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, чи може людина сприймати себе адекватно, чи з цим у неї є проблеми.

Табу дня: не можна виявляти неуважність і неорганізованість.

Цитата дня: «Найздоровіша відповідь на життя — це радість» (Діпак Чопра).

