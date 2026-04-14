Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не властиві кар’єрні амбіції
Професійна діяльність — спосіб не лише заробити на шматок хліба, а й досягти значного кар’єрного становища.
Мало кому хочеться просидіти все життя на одній і тій самій посаді до самої пенсії, але — як це не дивно — такі люди є.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не властиві кар’єрні амбіції.
Рак
Раки далеко не завжди націлені на успішну кар’єру, оскільки в списку їхніх пріоритетів вона перебуває на другому, а то й третьому місці, поступаючись першим їхнім сім’ї та дому. Просування службовими сходами, на їхній погляд, добре тільки в тому разі, якщо воно не заважає їхній турботі про близьких і власний дім.
Водолій
Водолії взагалі не дуже добре розуміють, що таке кар’єра: для них головне — успіх, а на якій посаді представники знака його досягають, як то кажуть, питання друге. Найчастіше представники знака взагалі вважають за краще працювати на фрилансі — так у них залишається набагато більше часу для творчості.
Козоріг
Козороги байдужі до зовнішніх виявів успіху, для них — не даремно ж їх називають сірими кардиналами — набагато важливішими є справжні важелі впливу на оточення, які часто бувають непомітними. А володіти ними представники знака можуть, навіть перебуваючи на не найзначнішій посаді.
