Королева Максима в яскравій помаранчевій сукні з’явилася на зустрічі з Трампом і першою леді Меланією

Меланія Трамп і королева Максима / © Associated Press

Президент Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп вітали короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеву Максиму у Білому домі у Вашингтоні у понеділок, 13 квітня.

Королівське подружжя здійснює робочий візит до штатів Пенсільванія та Флорида від 13 до 15 квітня. Перший день візиту завершився у Білому домі, де президент Трамп та його дружина влаштували вечерю для королівської пари.

Для цього заходу королева Максима обрала помаранчеву сукню від нідерландського бренду Claes Iversen. Дизайн повторює лінії тіла і має вільне драпування від правого плеча до лівого стегна. Пояс із тієї ж тканини підкреслює талію.

Що стосується прикрас, вибір упав на комплект з діамантами та вогненним опалом, які чудово поєднувалися із сукнею. Він складався з сережок-висячок та брошки на грудях. Також Максима зробила об'ємне укладання хвилями і макіяж, а на її пальці виблискувала заральна каблучка теж із помаранчевим каменем, що символізує, зрозуміло, Дім Оранських, до якого належить королева. Вона також тримала в руках клатч і одягла кілька діамантових браслетів та годинник на шкіряному чорному ремінці. Взута Максима була в шкіряні коричневі туфлі-човники на підборах.

Меланій і Дональд Трамп, король Віллем-Олександр та королева Максима / © Associated Press

Король Віллем-Олександр підібрав білу сорочку і жовту краватку в дрібний принт до темно-синього класичного костюма.