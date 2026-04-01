Три знака Зодиака, которым сегодня нежелательно приступать к активным действиям
День, который астрологи называют временем активных действий — лунные энергии благоволят тем, кто готов перейти от слов к делу.
Но делать это нужно только в том случае, если решение о работе над тем или иным проектом было принято ранее и является продуманным и взвешенным, в противном случае, от него лучше отказаться.
Сегодня, 1 апреля, приступать к активным действиям можно представителям всех знаков зодиакального круга, но трем из них, которые не приняли такое решение ранее, нужно от них отказаться.
Телец
Тельцы медлительны во всем, и принятие важных решений в этом смысле — не исключение. Пока другие анализируют, думают и взвешивают, представители знака ждут, пока все решится само по себе. Вот и сегодня они окажутся не готовыми к действиям, поэтому им лучше сидеть без дела.
Стрелец
Стрельцы вообще редко думают перед тем, как начать что-либо делать, поэтому неудивительно, что и к этому дню они пришли неподготовленными. Начать действовать сейчас — лучший способ завалить перспективное и выгодное дело, поэтому лучше с ним не торопиться.
Водолей
Водолеи, видимо, были настолько увлечены работой над предыдущим проектом, что просто пропустили тот момент, когда нужно было решать, что делать дальше. Поскольку взвесить все доводы за и против они не успели, им не стоит приступать к действиям — лучше подождать.
