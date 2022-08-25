Три знака Зодиака, которым сегодня опасно совершать плохие поступки

День гармоничной лунной энергии, которая благоприятно скажется как на новых начинаниях, так и на внутреннем мире человека – то есть, поведение и настроение будут находиться в равновесии. Ни в коем случае нельзя не только делать, но и желать кому-нибудь зла: оно очень быстро осуществится, но, к сожалению, еще быстрее вернется обратно – к тому человеку, от которого будет исходить.

Сегодня, 25 августа, впрочем, как и всегда, совершать плохие поступки не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они будут особенно опасными.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, и в этом надо отдать им должное, совершают некрасивые поступки не потому, что у них такая – испорченная – натура, а под влиянием эмоций. Проще говоря, что-то их задело, кровь от возмущения ударила в голову и они, совершенно не думая о том, какими будут последствия их поступка, наносят, как им кажется, ответный удар. Поэтому сегодня – впрочем, как и всегда – им важно следить за своими эмоциями.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – самый обидчивый знак Зодиака, и, если они сочтут, что кто-то их оскорбил, вполне могут – что немаловажно, осознанно – этому человеку отомстить. Правда, впоследствии они, как и в этот день, начинают мучиться угрызениями совести, что, мягко говоря, негативно сказывается на их моральном состоянии, которое чаще всего и так оставляет желать лучше. Звезды не советуют представителям знака до этого доводить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов от других знаков отличает злопамятность: нужно чтобы прошло энное количество времени, прежде чем они успокоятся, а их обида уйдет. А до тех пор они могут натворить многого, поэтому самое важное для представителей этого знака – не спешить с активными действиями, особенно сегодня: велика вероятность того, что таким образом они навредят не столько другим, сколько самим себе.

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