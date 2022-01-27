Три знака Зодиака, которым сегодня важно экономить силы

День, когда кажется, что силы – как физические, так и моральные – находятся на исходе, поэтому их необходимо беречь и расходовать максимально экономно. Из всего вышесказанного следует, что брать в работу необходимо только самые простые и легкие – нетрудоемкие – проекты, в противном случае можно переоценить свои способности и "сдуться", что в свою очередь сделает невозможной последующую работу.

Сегодня, 27 ноября, бережно относиться к своим физическим и моральным силам рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая экономия особенно важна.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны, как правило, бросаются в "бой" – прежде всего профессионального свойства – не глядя и не подумав о том, чем такие активные действия для них закончатся. Нынешний день для них в этом смысле не станет исключением – увлекшись какой-то новой идеей, они не станут задумываться над тем, хватит им сил на такую эскападу или нет. Именно поэтому звезды настоятельно рекомендуют представителям знака побольше отдыхать, делая перерывы в работе, так они смогут сэкономить ресурсы.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые – в силу своего перфекционизма – ничего не умеют делать плохо, и сегодня они тоже не пойдут на компромисс: результат их трудов должен быть или идеальным, или никаким. При этом они прекрасно понимают, что на такую работу потребуется много сил, но представителей знака, коль скоро они нацелены на значимую для себя цель, издержки не смущают. И совершенно напрасно, поскольку именно в этот день они могут всерьез выдохнуться, из-за чего в ближайшие дни продуктивность их труда будет стремиться к нулю.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – знак стремительный и напористый, но при этом совершенно непредусмотрительный: его представители сначала делают, снова делают и только потому думают, да и то далеко не всегда. Сегодня, наметив себе цель, о которой давно мечтали, они без каких-либо раздумий приложат массу усилий, в половине которых не будет никакого смысла. Зато сил – как физических, так и моральных – они потратят великое множество, что в свою очередь приведет к слабости и невозможности полноценно работать в течение ближайшего времени.

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