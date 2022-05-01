Весна 2022: рекомендации астролога на 2 мая

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Венера переходит в знак Овна, куда – вслед за ней – с 11 мая переместится и Юпитер, что самым благоприятным образом скажется, прежде всего, представителям этого знака – до конца октября им будут предоставлены невиданные возможности.

Впрочем, представители других одиннадцати тоже не останутся без звездного внимания. Особый успех ждет новаторов и первопроходцев, а также людей всех профессий, которые постоянно смотрят в будущее, а не почивают на лаврах и не довольствуются тем, чего уже добились.

Эгоистичные люди – и страны! – могут игнорировать чужие интересы и насаждать собственный прядок. Возможны случаи неоправданной жестокости и агрессии против стран, которые не находятся в состоянии войны с кем-либо, активизируется военная доктрина, вероятны импульсивные нападения на границах и территориях, где уже есть очаги военных действий.

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