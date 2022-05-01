Весна 2022: рекомендації астрологині на 2 травня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Венера переходить на знак Овна, куди — слідом за нею — від 11 травня переміститься і Юпітер, що найсприятливішим чином позначиться, насамперед, на представниках цього знака — до кінця жовтня їм будуть надані небачені можливості.

Втім, представники інших одинадцяти також не залишаться без зіркової уваги. Особливий успіх очікує новаторів і першопрохідців, а також людей усіх професій, які постійно дивляться в майбутнє, а не спочивають на лаврах і не задовольняються тим, чого вже досягли.

Егоїстичні люди – і країни! – можуть ігнорувати чужі інтереси та насаджувати власне пасмо. Можливі випадки невиправданої жорстокості та агресії проти країн, які не перебувають у стані війни з будь-ким, активізується військова доктрина, ймовірні імпульсивні напади на кордонах та територіях, де вже є осередки воєнних дій.

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