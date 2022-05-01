Спрощений режим вивезення тварин за кордон із України більше не працює: які тепер правила

Спрощений режим вивезення тварин за кордон із України більше не працює: які тепер правила

Спрощений режим вивезення тварин за кордон із України, який запровадили після початку повномасштабного нападу РФ, скасували.

Власники тварин, які прямують з України до країн ЄС, зокрема, Польщі, повинні мати на свого улюбленця паспорт ЄС, дійсну вакцинацію проти сказу. У разі відсутності, необхідно повідомити компетентну особу, заповнити заявку і пройти спрощену процедуру перетину кордону.

Про це йдеться на сайті wetgiw.gov.pl.

Обмеження поширюються на власників собак, котів або тхорів (тварин-компаньйонів), які приїжджають до Польщі з України під час збройного конфлікту, і ці тварини є їхньою власністю. Так, за оновленими правилами тварини можуть перетинати кордон з українцями, якщо будуть дотримані всі вимоги ЄС, тобто:

тварина правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа, - тварина вакцинована від сказу і щеплення ще діє, детально за цим посиланням тварина має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу, детально тут тварина має дійсний паспорт, виданий в одній із країн ЄС або в сертифікаті про стан здоров’я, який відповідає зразку, встановленому в законодавстві ЄС

Зауважується, що тварини, переміщені під час військового конфлікту, не потребують серологічного дослідження на титри антитіл проти сказу.

"У надзвичайній ситуації внаслідок збройного конфлікту тварини вищезгаданого види, які супроводжують своїх власників при перетині польсько-українського кордону, можуть бути завезені на територію Польщі, незважаючи на невиконання однієї або кількох із вищезазначених вимог", - йдеться в повідомленні.

У разі перетину кордону без отримання вищезазначеного дозволів у зв’язку з тим, що тварина не вакцинована чи чіпована, необхідно повідомити у пункт, зазначений територіально компетентним повітовим ветеринарним лікарем. У зазначеному місці після заповнення заявки тварина буде маркована та вакцинована проти сказу, а потім буде видано дозвіл.

Водночас до 8-тижневого віку маркування та вакцинація проти сказу не потрібні. У цьому випадку слід отримати лише дозвіл на проїзд супроводжуючої тварини. Заходи, пов’язані з маркуванням та вакцинацією проти сказу, повинні бути завершені пізніше, після того, як тварині виповниться 8 тижнів.

"Інші види тварин переміщуються як супроводжуючі тварини (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) у зв’язку з відсутністю ризику, пов’язаного з потенційною передаванням інфекційних захворювань, небезпечних для людей або тварин, у тому числі вірусу сказу, запроваджується тимчасове звільнення від обов’язку мати головного ветеринарного лікаря для імпорту. Якщо є якісь види, обмежені Вашингтонською конвенцією CITES, без необхідних дозволів – рішення буде ухвалюватися Національною податковою адміністрацією", - сказано в повідомленні.