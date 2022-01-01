Зима 2022: рекомендации астролога на 2 января

Астролог рассказал, к чему нам нужно готовиться в воскресенье.

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Год открывается транзитом Луны по Стрельцу и новолунием, которое произойдет 2 января в Козероге. Солнцесоздает поддерживающий аспект к Урану в Тельце, а Юпитер в первом градусе Рыб – напряжение с лунными узлами.

Первое новолуние года ярко характеризует не только наступающий лунный месяц, но и все первое полугодие. Соединение Венеры, Селены (Белой Луны), Плутона, Солнца и Луны в Козероге указывает на то, что многое в это время может быть построено на поиске выгоды – даже предложения руки и сердца будут нести отпечаток расчеты и манипуляций.

Венера, находящая в ретроградной стадии, указывает на неудачные отношения и размолвки, а присутствие Плутона – на попытки давления со стороны. Важно помнить, что новолуние – это всегда усталость и одновременно рождение чего-то нового: необходимо беречь силы и правильно – точнее, расчетливо – распределять энергию.

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