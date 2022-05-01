Зодиакальный гороскоп на май 2022 года для всех 12 знаков

Что ждет все 12 знаков Зодиака в конце весны.

О том, на что нужно обратить особое внимание всем знакам Зодиака в мае этого года, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

В мае нашу жизнь во многом будут определять крупные планеты, которые сменят место своего «пребывания». Так, планеты успеха – Венера и Юпитер – начале месяца, 3 и 11 мая соответственно, переместятся в знак Овна, что даст потрясающие возможности, прежде всего, представителям этого знака, но и все остальные не «уйдут обиженными». Половина месяца – до 16 мая – пройдет под знаком «коридора затмений», что обеспечит большинству из нас «небо в алмазах». Меркурий, который с 10 мая войдет в ретроградную стадию, немного понизит градус всеобщей напряженности, а заодно затруднит решение деловых и бизнес-вопросов, которые лучше отложить на начало июня.

Овен (21.03 – 20.04)

Месяц принесет представителям знака массу приятных событий во всех сферах жизни и редкие возможности достижения целей, которые еще вчера казались фантастическими. Женщины окажутся в центре внимания представителей противоположного пола, мужчины используют время для удачных финансовых операций. Возможен возврат к старым – зависшим – вопросам, желательно решить их сейчас, в противном случае они еще долго будут преследовать представителей знака.

Телец (21.04 – 21.05)

Ощущению комфорта, который так любят представители знака, могут мешать объективные обстоятельства – как принято говорит в таких случаях – непреодолимой силы: не стоит с ними бороться – лучше просто переждать. В начале месяца могут приятно порадовать сюрпризы в личной жизни, особенно это коснется представительниц прекрасного пола – например, появление нового поклонника или предложение руки и сердца. Мужчины-Тельцы прекрасно проведут время с друзьями и любимыми.

Близнецы (22.05 – 21.06)

На первый план выйдет личная жизнь, которая преподнесет немало приятных сюрпризов: одинокие представители знака могут рассчитывать на судьбоносную встречу со своей второй половинкой, а те, кто уже состоит в отношениях, получат прекрасную возможность их перезагрузить. В работе лучше сделать перерыв: если не будет возможности хотя бы немного отдохнуть, имеет смысл заняться не самыми значительными делами – например, подтянуть старые «хвосты», в противном случае и до профессионального выгорания недалеко.

Рак (22.06 – 22.07)

В профессиональной деятельности главной задачей окажется необходимость подтвердит свой авторитет, который зарабатывался годами, теперь же в мгновение ока может оказаться под угрозой – впрочем, для трудолюбивых представителей знака это не составит особого труда. Новые карьерные предложения не стоит рассматривать всерьез – они вряд ли окажутся перспективными. Появление влиятельного человека из прошлого, которое произойдет ближе к концу месяца, поможет решить многие рабочие вопросы.

Лев (23.07 – 21.08)

Стрессовые ситуации, которые могу преследовать почти весь месяц, – «привет» от солнечного затмения 30 апреля, которое заденет их самым непосредственным образом. Серьезные начинания лучше отложить до начала лета, все равно реализовать их сейчас не удастся. Велика вероятность дальних поездок одновременно с деловым и романтическим оттенком: начнутся как командировки, а завершатся встречей с человеком, которого и захочется назвать свой второй половинкой.

Дева (22.08 – 23.09)

Важные профессиональные дела и поездки – как ближние, так и дальние – лучше на время отложить, все равно ретроградный Меркурий будет неутомимо вставлять палки в колеса. Помощь – в том числе, и материальную – которая может понадобиться в это время, окажут друзья – главное, усмирить свою гордыню и не стеснятся просить о ней. Последняя декада месяца принесет представителям знака события, не поддающиеся логике и анализу, нужно принять их как данность.

Весы (24.09 – 23.10)

Проблемы со здоровьем, вероятные в это время, будут напрямую связаны с усталостью и снижением иммунитета, поэтому имеет смысл отложить особенно трудоемкие проекты и уделить внимание своему физическому состоянию – заниматься спортом, правильно питаться и больше гулять. От важных решений в этот временной период следует отказаться: в любом случае, даже обдумав их тысячу раз, можно – с большой долей вероятности – доведется ошибиться, так что не стоит торопиться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Неожиданный поворот в отношениях с близким человеком может сделать былью то, что еще совсем недавно – еще месяц назад – казалось сказкой: например, велика вероятность получить долгожданное предложение руки и сердца. Главное, за приятными событиями в личной жизни не забывать о работе: здесь ситуация будет складывать не менее – в, возможно, и более – интересно, так что не стоит упускать возможность получить в производство перспективный проект.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Романические отношения, которые могут начаться в это время, станут причиной вдохновения: можно – и нужно! – заниматься любыми видами творчества, в том числе, и своим хобби, которое – при удачном стечении обстоятельств – удастся перевести в разряд бюджетообразующих занятий. Не стоит, не подумав, отвечать согласием на предложение перейти на новое место работы – скорее всего, при ближайшем рассмотрении оно окажется не таким уж и привлекательным.

Козерог (22.12 – 20.01)

Звезды не советуют заниматься решением финансовых вопросов – они вряд ли увенчаются успехом, поэтому лучше уделить внимание своему дому – бытовые хлопоты окажутся на редкость успешными – удастся решить все важные вопросы. Велика также вероятность переезда на ПМЖ в другую страну – не стоит медлить как с выбором места проживания, таки и с оформлением документов, необходимых для того, чтобы переехать относительно легко и без особых проблем.

Водолей (21.01 – 18.02)

Месяц пройдет под знаком общения на всех уровнях, поездок – прежде всего, командировок – и работы с документами, что позволит не только выполнить, но и перевыполнить составленный заранее рабочий план, и, таким образом, хорошо зарекомендовать себя перед начальством. Во второй половине месяца вероятны конфликты с окружающими, которые могут привести к серьезным – вплоть до полного разрыва отношений – последствиям, поэтому с близкими и дорогими людьми лучше не ссориться.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Великолепные финансовые перспективы, ожидающие в это время, необходимо использовать с умом: будет обидно потратить полученную – весьма солидную – сумму денег на мелочи, без которых вполне можно обойтись, лучше вложить средства в предприятие, где они смогут работать. Вторую половину месяца звезды советуют посвятить анализу информации, которая будет поступать в это время с самых разных сторон, в ближайшее время ей – в буквальном смысле слова – цены не будет.

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