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Зодиакальный гороскоп на май 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на май 2024 года для всех 12 знаков

Зодиакальный гороскоп на май 2024 года / Фото: www.credits

Нынешний май, как и положено этому месяцу, будет посвящен любви, которая – зачастую неожиданно – ворвется в жизнь многих знаков зодиакального круга, и творчеству – им захочется заняться даже тем, кто всегда считал себя безнадежным технарем.

В этом месяце в обществе будут царить бунтарские настроения: желание людей, собравшись вместе, добиваться того, что мы считаем справедливостью – прежде всего прав и свобод, прошибая при этом лбом стены окажется сильным, как никогда, и в некоторых случаях даже приведет к ожидаемым результатам. Могут активизироваться военные действия, которые приведут к неожиданным – оригинальным и парадоксальным – результатам. Также велика вероятность возвращения к старым проблемам, которые по самым разным причинам не были решены вовремя, теперь же поневоле придется закрыт этот "гештальт". 

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок

Овен 

Овен / © Credits
Овен / Фото: Credits

Калейдоскоп разнообразных событий – порой совершено неожиданных, а порой и совершенно непонятных – не дадут представителям знака скучать в течение всего месяца. Удивительным останется одно – как им удастся в такое суматошное время не только работать, но и неплохо зарабатывать, но факт останется фактом: гонорары творческих людей будут зашкаливать, да и фиксированная заработная плата подрастет. 

Телец 

Телец / © Credits
Телец / Фото: Credits

Шарма и очарования, которыми одарят представителей знака звезды, с лихвой хватит на то, чтобы очаровать целую армию поклонников, но, возможно, стоит сосредоточиться на одном-единственном – самом важном для них – человеке и пустить в ход все свое обаяние именно в этом направлении. В финале месяца можно рассчитывать на серьезный успех, при этом особенно повезет тем, кто родился 20 мая. 

Близнецы 

Близнецы / © Credits
Близнецы / Фото: Credits

Желание жить активной и многогранной жизнью может вступать в противоречие с накопившейся с начала года усталостью, которая не даст пуститься во все тяжкие: хочется того или нет, но часть времени придется потратить на отдых – причем не активный, а пассивный. Последняя декада месяца позволит почувствовать вкус удачи – нельзя упускать счастливый шанс преуспеть в работе и финансах. 

Рак 

Рак / © Credits
Рак / Фото: Credits

Достичь успеха в профессиональной жизни удастся только тем, кто сможет идти наперекор обстоятельствам и побеждать их – Марс в зоне карьеры не обещает легких побед, зато каждая из них будет по-настоящему заслуженной и даст повод для довольства собой. К тому же всегда можно рассчитывать на помощь друзей, которые не только составят компанию в праздник, но и окажут содействие в делах – как рабочих, так и бытовых. 

Лев 

Лев / © Credits
Лев / Фото: Credits

На первый план выйдет решение рабочих вопросов, в которых представителям знака придется проявить весь свой профессионализм – только в таком случае они смогут повысить, а не потерять свой авторитет, и к тому же получить новую должность или повышение зарплаты. Особенно успешными окажутся любые – как деловые, так и личные – поездки за границу, которые могут привести к переезду на ПМЖ.  

Дева 

Дева / © Credits
Дева / Фото: Credits

Путешествия, возможные в это время, принесут не только удовольствие, но и ощутимую пользу – прежде всего моральную: вероятный в это время курортный роман вполне может перерасти в долговременные – а, возможно, и официальные отношения. От усиленной физической активности в это время необходимо категорически отказаться – слишком велика вероятность травм, которые не нужны всегда, но весной – особенно. 

Весы 

Весы / © Credits
Весы / Фото: Credits

Присущие представителям знака миролюбие и дипломатичность столкнутся с агрессивным влиянием Марса, который будет подталкивать их к ссорам и конфликтам: стоит помнить, что на этом поле они вряд ли смогут выиграть, поэтому лучше сублимировать внутреннюю злость в какое-то полезное занятие – например, творчество, в котором они большие знатоки, поэтому они легко смогут создать настоящее произведение искусства. 

Скорпион 

Скорпион / © Credits
Скорпион / Фото: Credits

В отношениях с окружающими – особенно близкими – людьми не стоит наступать на старые грабли: если человек один – а то и два раза – проявил себя не с лучшей стороны, не стоит ждать, что он перевоспитался и теперь будет вести себя благородно, так что не стоит доверять тем, кто ранее уже обманул. В местах массового скопления людей нужно вести себя осмотрительно, тогда праздник принесет приятные эмоции. 

Стрелец 

Стрелец / © Credits
Стрелец / Фото: Credits

Придется буквально разрываться между двумя стихиями – романтическими чувствами, к человеку, который неожиданно появится в жизни, и необходимостью заниматься рутинной и не очень интересной работой, но ее за представителей знака никто не сделает. Важно соблюсти баланс, не скатившись ни в одну, ни в другую сторону – так удастся везде успеть и нигде напортачить – себе дороже выйдет.  

Козерог 

Козерог / © Credits
Козерог / Фото: Credits

Всплески чувств, которые довольно редки – во всяком случае, во внешнем своем проявлении – для представителей данного строгого и малоэмоционального знака, скрасят их трудовые будни, но уже в конце месяца им придется вернуться к своим баранам – точнее, оставленной на время работе. К поломкам в быту необходимо отнестись спокойно – они станут следствием активного Марса, так что "пожар по плану". 

Водолей 

Водолей / © Credits
Водолей / Фото: Credits

Обстановка в доме – особенно в отношениях с близкими – может накалиться, но представители знака с присущим им творческим взглядом на окружающий мир смогут найти оригинальный выход из сложившейся ситуации, помирив всех со всеми. Не стоит отказываться от такого метода и в работе: для решения вопроса, который кажется проблемным, достаточно посмотреть на него с неожиданной точки зрения. 

Рыбы 

Рыбы / © Credits
Рыбы / Фото: Credits

Особое внимание будет приковано к личной жизни: одинокие представители получат возможность встретить свою вторую половинку, а те, кто давно находится в отношениях, смогут перезагрузить их, начав все с чистого листа. Во второй половине месяца придется решать вопросы недвижимости – прежде всего покупать и продавать свои квадратные метры, но не исключена и возможность ремонта – он даст возможность проявить талант дизайнера. 

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