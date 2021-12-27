Одиночество в Новый год: что делать тем, кто остался без пары

Вы остались на Новый год без пары? Авдотья Разгуляева не даст вам погрузиться в черную дыру одиночества.

Брошенным своими любимыми накануне Нового года посвящается.

Когда-то я осталась под Новый год без любимого. Хотя, нет, я все еще верила, что любимый у меня есть, и я тоже любима. Но он, как выяснилось позже, думал уже по-другому, только мне не сообщил, лишь выдумал повод праздновать отдельно. Я к тому времени уже о чем-то таком догадывалась, но еще отказывалась это принимать. Сейчас думаю, что лучше бы он простился со мной перед Новым годом. Я быстрее бы оправилась от страшного факта, что мы не вместе.

А тогда я сделала самое лучшее, что могла. Поздно вечером 30 декабря я вдруг до самой страшной чернющей глубины осознала, что остаюсь в такой волшебный, романтический и семейный праздник совершенно одна. Не просто одна, как накануне Миллениума, когда мне приспичило осуществить трансцендентный опыт и осознать момент перехода в новое тысячелетие, сидя в медитации в горной пещере (мне это не удалось, кстати, из-за большого скопления таких же идиотов в той самой пещере, но об этом в другой раз), а самая-несчастная-одна-одинешенька-никому-не-нужная-во-всем-мире. И тогда, буквально в самый последний момент, я рванула за 300 км в свой родной город, чтобы праздновать с семьей моей сестры и моими земляками. В итоге я все равно встречала Новый год в обнимку со своей болью, но мои земляки, такие родные и добродушные, не дали мне провалиться в зияющую черную дыру одиночества.

После этого я дала себе обещание. Как бы ни складывалась моя личная жизнь, я никогда больше не останусь одна под Новый год. Мне всегда будет куда пойти, где меня примут, где мне будут рады (в крайнем случае, заплатят денег, как моей подруге, для которой новогодняя ночь — самое время хорошо подзаработать).

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Есть две особенные новогодние традиции: первая — встречать этот праздник с самыми близкими и любимыми людьми, и вторая — оставлять ненужный хлам в старом году. Но иногда так получается, что для твоего самого близкого и любимого человека ты становишься тем самым ненужным хламом, который не стоит тащить с собой в наступающий год. И это очень больно. Но, с другой стороны, и хорошо, поскольку в этом случае Новый год может стать порогом, отделяющим ненужные тебе отношения, в которых ты не любима, и новую реальность, где возможно осуществление любых желаний.

Не оставайтесь одинокими в Новый год. Но и не бойтесь отпускать любимых. Если человек, которого вы считаете самым близким и дорогим, оставляет вас в эту особенную ночь в одиночестве, значит, никакой он не близкий и не дорогой. А значит, правильно, что вы расстались. Вы тоже очистили свою жизнь от ненужного хлама. Теперь у вас будет возможность под бой курантов загадать, чтобы в вашу жизнь вошел по-настоящему близкий человек.

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