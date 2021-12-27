Самотність у Новий рік: що робити тим, хто залишився без пари

Ви залишилися на Новий рік без пари? Авдотья Розгуляєва не дасть вам зануритися в чорну діру самотності.

Покинутим своїми коханими напередодні Нового року присвячується.

Колись я залишилася під Новий рік без коханого. Хоча, ні, я все ще вірила, що коханий в мене є, і я теж кохана. Але він, як з'ясувалося пізніше, вже думав по-іншому, тільки мені не повідомив, лише вигадав привід святкувати окремо. Я до того часу вже про щось таке здогадувалася, але ще відмовлялася це приймати. Зараз думаю, що краще б він попрощався зі мною перед Новим роком. Я швидше б оговталася від страшного факту, що ми не разом.

А тоді я зробила найкраще, що могла. Пізно ввечері 30 грудня я раптом до найстрашнішої чорнющої глибини усвідомила, що залишаюся в таке чарівне, романтичне і сімейне свято зовсім сама. Не просто сама, як напередодні Міленіуму, коли мені закортіло здійснити трансцендентний досвід і усвідомити момент переходу до нового тисячоліття, сидячи в медитації, в гірській печері (мені це не вдалося, до речі, через велике скупчення таких самих ідіотів у тій самій печері, але про це іншим разом), а найнещасніша-сама-самісінька-нікому-не-потрібна-у всьому світі. І тоді, буквально в останній момент, я рвонула за 300 км у своє рідне місто, щоб святкувати з родиною моєї сестри і моїми земляками. У підсумку однаково зустрічала Новий рік, обійнявшись зі своїм болем, але мої земляки, рідні і такі добродушні, не дали мені провалитися до величезної чорної діри самотності.

Після цього я дала собі обіцянку. Як би не складалася моє особисте життя, я ніколи більше не залишуся сама під Новий рік. Мені завжди буде куди піти, де мене приймуть, де мені будуть раді (в крайньому разі, заплатять грошей, як моїй подрузі, для якої новорічна ніч — саме час добре заробити).

Також читайте Чому люди часто розлучаються у грудні

Є дві особливі новорічні традиції: перша — зустрічати це свято з найближчими і коханими людьми, і друга — залишати непотрібний мотлох у старому році. Але іноді так виходить, що для твоєї найближчої і коханої людини ти стаєш тим самим непотрібним мотлохом, який не варто тягнути з собою в наступний рік. І це дуже боляче. Але, з іншого боку, добре, оскільки у цьому разі Новий рік може стати порогом, що відокремлює непотрібні тобі стосунки, в яких тебе не кохають, і нову реальність, де можливе здійснення будь-яких бажань.

Не залишайтеся самотніми в Новий рік. Але і не бійтеся відпускати коханих. Якщо людина, яку ви вважаєте найближчою і найдорожчою, залишає вас в цю особливу ніч в самоті, значить, зовсім вона не близька і не дорога. А значить, правильно, що ви розлучилися. Ви теж очистили своє життя від непотрібного мотлоху. Тепер у вас буде можливість під бій курантів загадати, щоб у ваше життя увійшла по-справжньому близька людина.

Читайте також: