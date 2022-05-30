Когда война не в книгах... Стоит ли о ней читать детям

Когда война не в книгах... Стоит ли о ней читать детям

Что и как читать во время войны, чтобы не навредить, а помочь, читайте в интервью детского и семейного психолога Светланы Ройз.

"Папа должен воспитывать своих детей, не перекладывать все на маму"; "выходные дни семья должна проводить вместе и желательно ездить в лес, к природе"; "с детьми надо ставить сложные вопросы, с детства говорить о смерти, конфликтах, защите границ…"

…об этом мы писали и об этом читали украинским детям до войны. Но в тревожные чемоданы эти смыслы не влезли…

Лично я успела вывезти алфавит, детский воркбук об украинской кухне, одну свою книгу и первый том из трилогии о муми-троллях. Вы знали, что финская писательница Туве Янсон создала уютный мир муми во Вторую мировую, чтобы было куда бежать во время бомбардировок? Фантазия спасает, лечит, но как проводить сейчас эту книготерапию – непонятно и страшно. Что делать с прежними ценностями, если теперь это простое попадание в раны: родители – воюют, семьи – разделены, леса – заминированы, смерть – не в книгах, а защищать детям нужно не собственные границы, а жизнь...?

Кто-то уже возвращается в свои библиотеки, в другие – книги везут волонтеры. За три месяца было напечатано 70 000 книг в 8 странах по макетам, которые наши издатели бесплатно дали европейским типографиям (поэтому и книги бесплатно раздаются семьям и библиотекам), а еще и открыли свободный доступ к части онлайн-книг. Читать есть что и будет что, но, когда я лично начала формировать список книг для французской библиотеки и писать план читалок для детей… , у меня возникло много вопросов: как им это сейчас читать? Готовы ли дети слушать о войне? Стоит ли сейчас подчеркивать семейные ценности? Как не травмировать еще больше?

Светлана Ройз / Фото: ТСН.ua

Это спрашивают сейчас многие мамы и книжные активисты, и над этим уже мыслят писатели и педагоги. Так что разбираем эти сложные вопросы со Светланой Ройз, которая за месяц до войны опубликовала методичку "Супергерои безопасности. Как подготовить детей к возможным чрезвычайным ситуациям", а только что создала онлайн-курс "Как поддержать ребенка во время войны?" (лекции в свободном доступе по ссылке).

Светлана, вы советовали своим читателям в "чемодан безопасности" класть украинские книги. Почему это важно и как мы можем помочь детям-переселенцам книгами?

Книга сейчас становится больше, чем произведением – она как раз становится символом. Ибо в ней концентрация не только на страницах, в ней концентрация эмоций, которые были во время чтения. Она олицетворяет пространство, является мостиком к той близости, которую они ощущали, когда читали книгу. "Под обложкой" сейчас не только сюжет и герои – там хранится Дом.

Если ребенок сейчас находится в иноязычной среде, погружение в мир своего языка дает возможность почувствовать свое, отдохнуть и добавить себе ресурсности. Для всех – и взрослых, и детей – так важно слышать и говорить СВОЕ (особенно когда они оторваны от большинства своих вещей). А в другом чужом месте "свое" – это то, что имеет терапевтический эффект. Это то, что я могу проконтролировать, присвоить, это то, что связано с чувством опоры.

Мы должны помнить, что сейчас из-за влияния стресса концентрация внимания снижена. "Сеансы чтения" для детей должны быть короче. Мы замечаем регрессивное состояние у многих детей, и это нормально

Когда вокруг все говорят на иностранном языке, закономерно ощущать "сенсорную и языковую усталость" – это неочевидное состояние, которое может проявляться в раздражительности и в эмоциональных качелях. Возможность коснуться привычного – это не только о вещах (самой книге), но и о мелодике, звучании слов, поэтому это возвращение к себе. Возможность сохраниться и сохранить восстановить свою идентичность.

Знаете, при всей моей любви к книгам (я в мирное время читала много детской литературы), за все три месяца я не прочла ни одной… И детям, и взрослым сейчас читать тяжело. Это важно учитывать.

Мы должны помнить, что сейчас из-за влияния стресса концентрация внимания снижена. "Сеансы чтения" для детей должны быть короче. Мы замечаем регрессивное состояние у многих детей, и это нормально, если они будут возвращаться к темам и книгам, которые были актуальны тогда, когда они были меньше.

У нас уже есть книги о войне, которые были написаны до февраля 2022 г. и пишутся прямо сейчас. Это "Война, сменившая Рондо", "Меня зовут Марьям", "Письма на войну", "Линия терминатора" и т.д. Но как их читать и стоит ли всем? Правильно ли детям, только что выехавшим из бомбоубежищ в мирное место, снова погружаться в такие сюжеты?

Какой важный и сложный вопрос… Мы сейчас не сможем спрогнозировать, что именно станет триггером для детей: какая тема, слово или образ спровоцируют эмоциональную реакцию.

С одной стороны, детям нужны книги о войне, которые им помогли бы отреагировать, почувствовать, позволили бы им начать разговор с родителями или личную рефлексию. Но это должны быть книги, созданные при поддержке травматерапевтов.

Книга "Меня зовут Марьям" именно сейчас была бы уместна тем, кто принимает детей из опасных мест. Хотя и для переселенцев она может быть важной.

Детям нужны книги о войне, которые помогли бы им отреагировать, почувствовать, позволили бы им начать разговор с родителями или личную рефлексию

Сейчас уже написана книга Ларисы Денисенко "Дети воздушных тревог". В работе книга Екатерины Егорушкиной о войне. Они корректны, эмоциональны… и написаны с большим уважением.

Осторожность и уважение – то, что сейчас должно быть в основе авторского отношения. А темы могут быть разными... Вместе с тем детям нужно находить для себя миры, которые помогут им отдохнуть от тревоги и войны – это может быть сказка, фантазийно-безопасная реальность…

И еще важно: нам очень нужны новые украинские герои, новые легенды. У Фоззи есть такой герой сказок – Гупало Василий. Прекрасный! Нам нужны еще и еще героические фигуры. Мне кажется, что сейчас самое время для комиксов (современные дети лучше воспринимают визуальную информацию и краткие тексты) – особенно об украинских супергероях.

Стресс и травматизация могут многих детей временно сделать более рациональными (этакая попытка отделиться от эмоций) – поэтому может возрасти потребность в энциклопедиях, справочниках, практикумах.

В проекте "Живые писатели. Родителям", в методичках мы собрали книги для детей всех возрастов. Там много книг для малышей – о близости, о мире – и есть подробные описания книг, которые помогут сориентироваться.

Учтите, что стресс и травматизация могут многих детей временно сделать более рациональными (этакая попытка отделиться от эмоций) – поэтому может возрасти потребность в энциклопедиях, справочниках, в практикумах о том, что можно сделать и сразу увидеть результат.

Возможно, сейчас особенно актуальны сюжеты об изменении коллектива? Новая школа, новый город, конфликты со сверстниками?

Смотрите, жизнь идет по расписанию. Возрастные кризисы никуда не делись (я родителям сейчас напоминаю часто: и кризис трех лет, и подростковый, равно как и возрастные страхи у детей, происходят и в военное время).

Темы отношений, адаптации, одиночества, индивидуализации, поиска себя, конфликтов, личных преодолений и побед – все это актуально и в мирной жизни, и сейчас.

Что обострилось:

отношения с друзьями в разных странах или городах… О том, как поддержать контакт на расстоянии и как позволить себе новые контакты. Знаете, что многие дети нуждаются в новых контактах со сверстниками, но боятся предать друзей? И надо, чтобы извне это разрешение кто-то озвучил.

одиночество и близость – во время войны очень важны, потому что стресс и война делают нас очень одинокими.

отношения с родителями, потому что сейчас время испытаний.

эмоции во всех проявлениях важны всегда, а ныне подавно.

парентификация – это когда дети становятся психологическими родителями для родителей. Когда взрослые потеряны – ребенок может брать ответственность. И это очень утомительно для него.

Нужно предоставить детям знания и инструменты, как противостоять стрессу. Мы помним, что дети адаптивнее взрослых и что последствия психологической травмы обычно проявляются у 20% людей. Но нам нужно рассказывать им истории о том, как пройти через "шаткий мост травмы" – до травматического роста. Детям нужны истории роста.

А стоит ли вообще предлагать конфликтные истории где в фокусе: спор, буллинг, давление... Такие книги есть и для самых маленьких, и для старших, и они очень полезны для развития эмоционального интеллекта, но, возможно, их процент именно сейчас стоит снизить?

Есть правило – на одну критическую, кризисную информацию приходится три-пять положительных опытов.

И у каждого ребенка, как и у взрослого, свой запас выносливости, поэтому сложно спрогнозировать, укрепит ли сложная тема или, наоборот, ретравмирует.

Есть такие группы психологической поддержки, где дети вслух читают книги и обсуждают их. Там выбираются сложные темы. Но присутствует психолог, который сопровождает процесс и может сразу оказывать поддержку, если тема становится резонирующей.

Истории-ужастики для дошкольного и младшего школьного возраста ("в темной комнате, черная-черная рука..."). У нас есть разные предложения от издателей с таким контентом, мол: "побояться, чтобы почувствовать себя сильнее" – для этого мы читали их до войны. Работает ли этот прием в период кризиса?

Сейчас у многих детей проявлен страх темноты, они тоже боятся громких звуков, теней, сирен, боятся оставаться наедине. Именно сейчас я бы не советовала книги-ужастики, потому что на их "переваривание" тоже нужен ресурс, которого может не быть. Сейчас реальная жизнь кое-где напоминает такой ужас...

Есть отдельная категория книг, где в фокусе – любовь к папе. Они вспомогательны или несут в себе угрозу травмы тогда, когда многие переживают как минимум разлуку с отцом? И так же с книгами, культивирующими семейный досуг и счастье быть вместе. Не стоит ли их пока отложить?

Мне очень понравилась идея, когда отец начитывает ребенку видео- или аудиосказку или главу из книги. Это может быть и книга об отце, может быть любая, главное – дать почувствовать близость и контакт.

Если ребенок скучает по папе, но вообще об этом не говорит, не проявляет интереса и избегает разговоров о папе – книга может помочь начать разговор и вместе с героем проживать восстановление контакта (но условие – книга должна завершаться ощущением силы и надежды!).

Если семья переживает скорбь в остром состоянии – книги о папе могут быть травматическими. Но чуть позже – могут стать помощниками.

Есть ли книги, которых не хватает родителям, психологам, педагогам? О чем еще не написали или пишут мало?

Я считаю, что нам нужно больше книг, посвященных не выживанию, а жизненности.

Марина Макущенко, писательница, корреспондент ТСН

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